Ova „dijetalna“ hrana podiže šećer više od čokolade – jedemo je svako jutro

Znate li da kukuruzne pahuljice mogu da podignu šećer u krvi brže nego čokolada?

Da, baš one koje jedeš misleći da su „dijetalne“. Hrana koja podiže šećer često se krije iza etiketa „fit“, „light“ i „bez masti“, a zapravo radi suprotno od onoga što obećava.

Koja hrana podiže šećer više od čokolade?

Kukuruzne pahuljice, voćni jogurti sa aromama, proteinske pločice sa sirupima — sve to spada u hranu koja podiže šećer više nego što očekujemo. Ove namirnice imaju visok glikemijski indeks, što znači da se brzo vare i izazivaju nagli skok glukoze u krvi. Rezultat? Umor, nervoza, osećaj gladi već sat vremena nakon obroka.

Zašto se „dijetalna“ hrana reklamira kao zdrava?

Zato što zvuči dobro. Marketinški trikovi koriste izraze poput „bez masti“ i „light“ da bi prikrili dodatke poput glukoze, fruktoze, maltodekstrina. Iako ne zvuče kao šećer — telo ih tako doživljava. I reaguje burno.

Kako da prepoznaš skrivene šećere?

Pogledaj deklaraciju. Ako među prvim sastojcima vidiš sirup, glukozu, fruktozu — znaj da si na tragu. Čak i „zdravi“ proizvodi mogu da sadrže više šećera nego čokoladica. I to bez da to primetiš.

Šta da jedeš umesto toga?

Biraj hranu koja podiže šećer sporije: ovsene pahuljice bez dodataka, grčki jogurt bez šećera, jaja, integralni hleb. Ove namirnice se sporije vare i pomažu da nivo šećera ostane stabilan. Manje umora, bolja koncentracija, manje rizika.

Najčešća pitanja o hrani koja podiže šećer

– Da li voće podiže šećer?

Da, ali sporije nego industrijski dodati šećeri. Jabuke, borovnice i kruške su bolji izbor.

– Da li je med zdravija zamena za šećer?

Med jeste prirodan, ali i on podiže šećer brzo. Koristi ga umereno.

– Kako da znam da mi hrana podiže šećer?

Ako se osećaš umorno, nervozno ili gladno ubrzo nakon obroka — moguće je da si pojela nešto sa visokim glikemijskim indeksom.

Ne veruj svemu što piše na ambalaži. „Dijetalno“ ne znači automatski zdravo. Hrana koja podiže šećer može da se krije u tvom svakodnevnom doručku, a da toga nisi ni svesna. Ako želiš stabilnu energiju i zdravlje — biraj pametnije. I ne daj da te reklame zavaraju.

Nije svaka dijeta dijeta. Podeli s nekim ko veruje ambalaži.

