Ova grickalica skida holesterol kao rukom, jedite je bar jednu šaku svakog jutra

Poznato je da visoki holesterol nema jasne simptome, ali može povećati rizik od srčanog i moždanog udara. Kardiolozi posebno naglašavaju da ishrana igra važnu ulogu u njegovoj kontroli. Ova grickalica skida holesterol kao rukom.

„Kontrola holesterola putem ishrane ne znači da treba da jedete manje, već pametnije“, rekao je dr Alan Goldberg. Dr Džon Higins dodaje da je jedna od najboljih navika za zdravlje srca jesti malu šaku oraha ili badema svakog dana. „Ako pokušavate da poboljšate nivo holesterola, ono što dodajete svojoj ishrani je podjednako važno kao i ono što izbacujete“, objasnio je.

Kako konzumiranje oraha utiče na holesterol?

Oba lekara naglašavaju da orasi sadrže nezasićene masti, vlakna i antioksidante koji mogu pomoći u snižavanju LDL-a, odnosno „lošeg“ holesterola. „Orasi su jedna od najefikasnijih funkcionalnih namirnica koje možete uključiti u svoju svakodnevnu rutinu“, kaže Goldberg. Higins dodaje da njihovi hranljivi sastojci pomažu u smanjenju upale i sprečavaju nakupljanje holesterola u arterijama.

Istraživanja takođe potvr]uju njihove koristi, ova grickalica skida holesterol. Jedna studija objavljena u časopisu „The American Journal of Clinical Nutrition“ otkrila je da ljudi koji redovno jedu orahe imaju značajno niži nivo holesterola u poređenju sa kontrolnom grupom. Higins preporučuje oko 30 grama oraha dnevno, jer prejedanje može dovesti do previše kalorija.

Sa čime upariti orahe za dodatne koristi?

Kardiolozi preporučuju uparivanje oraha sa ovsenim pahuljicama, bobičastim voćem ili grčkim jogurtom. Higins ističe da rastvorljiva vlakna u ovsenim pahuljicama pomažu u uklanjanju holesterola iz organizma, dok Goldberg kaže da kombinacija oraha i bobičastog voća pruža dodatnu zaštitu zahvaljujući njihovim antioksidansima. Oba lekara takođe kažu da crna čokolada u umerenim količinama može biti dobar dodatak ishrani zdravoj za srce.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

