Ova hrana uništava srce, milioni je tamane, a najbolje bi bilo da je nikako ne konzumirate

Milioni ljudi tamane hranu koja je najveći je neprijatelj srca i krvnih sudova. Ova hrana uništava srce, tvrdi poznati kardiohirurg, njegov savet je da je što pre izbacite iz svoje ishrane.

Iskusan kardiohirurg je obavio više od 3.000 operacija srca. On upozorava da hrana koju milioni jedu svaki dan uništava njihova srca i dovodi do srčanih udara. Dr Filip Ovadija tvrdi da su određene namirnice, prisutne u većini kuhinja, krive za to što toliko ljudi mora da ide pod nož.

Tokom godina, plak se nakuplja u arterijama

„Ova hrana podstiče insulinsku rezistenciju, izaziva hroničnu upalu i polako uništava vaše srce“, rekao je hirurg. Pri tom je objasnio da tokom operacije može tačno da vidi šta je izazvalo srčani udar. Opisao je nakupljanje plaka koje je bilo „meko, nestabilno i veoma upaljeno“ i koje „iznenada puca i blokira arteriju“. Osim toga i „tvrdi, kalcifikovani plak“ „postepeno sužava protok krvi kroz tu arteriju“.

Iako dr Ovadija kaže da većina ljudi pretpostavlja da su crveno meso i zasićene masti glavni krivci. Ipak, on tvrdi da su pravi krivac „visoko prerađeni ugljeni hidrati“.

Spisak namirnica koje dovode do nakupljanja plaka

Naveo je „insulinska rezistencija, hronično visok šećer u krvi, upale i visceralna masnoća“ kao glavne faktore koji dovode do stvaranja opasnih plakova.

„Ne govorim samo o slatkišima i gaziranim pićima“, objasnio je kardiohirurg.

„Govorim o belom hlebu, pecivima, žitaricama za doručak, krekerima, testeninama, čipsu, granola pločicama, aromatizovanom jogurtu, voćnom soku, instant ovsenoj kaši i većini pakovanih proizvoda od celog zrna.“

„Čak su i namirnice koje se prodaju kao zdrave, poput granola pločica sa niskim sadržajem masti, integralnog hleba i pirinčanih krekera, pune ovih rafinisanih ugljenih hidrata“, dodao je.

„Ova hrana više puta povećava nivo šećera u krvi i insulina, podstiče hroničnu upalu i skladištenje visceralne masti. I stvara upravo ono zapaljensko okruženje koje se pretvara u meku, nestabilnu plaku koju svake nedelje viđam kako izaziva srčane udare u operacionoj sali.“

Izbacite prerađenu hranu

Njegov savet ljudima je da se izbace prerađene ugljene hidrate iz svoje ishrane. To je hrana za koju veruje da „najviše šteti“ ljudskim srcima. On predlaže da ih zameni „pravim integralnim namirnicama“ poput povrća, životinjskih proteina i „zdravih masti u njihovom prirodnom obliku“.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

