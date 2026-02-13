Sjajna namirnica tj povrće koju svako ima u kuhinji - blagotvorno utiče na vaše srce i krvotok.

Ova jedna namirnica ima moć da preporodi pušače – odlična je za srce i krvne sudove, bogata vitaminima i mineralima.

Paradajz – sjajna namirnica za srce koju svaki pušač treba da konzumira.

Paradajz je izuzetno korisna namirnica koju mnogi ne jedu dovoljno često, iako je prepun vitamina i minerala ključnih za zdravlje nerava i normalnu cirkulaciju krvi. Posebno je značajan za pušače, jer može pomoći u smanjenju štete izazvane konzumiranjem duvana, prenosi avaz.ba.

Kuvani paradajz – još zdraviji izbor

Kuvanjem paradajza povećava se nivo likopena, snažnog antioksidansa, što ga čini još korisnijim u poređenju sa sirovim paradajzom. Zato je preporučljivo uključiti kuvani paradajz u svakodnevnu ishranu.

Zdrava i blistava koža

Paradajz je bogat vitaminom C, prirodnim antioksidansom koji pomaže u održavanju sjaja i zdravlja kože. Osim toga, sadrži vitamin A, gvožđe i kalijum, koji su ključni za očuvanje zdravlja nerava i normalne cirkulacije. Prisustvo vitamina K doprinosi pravilnom zgrušavanju krvi.

Zahvaljujući kumarinskoj i hlorogenskoj kiselini, paradajz može ublažiti štetne efekte konzumiranja cigareta, pa je korisno da ga pušači redovno konzumiraju.

Saveznik u mršavljenju

Paradajz je odličan izbor za one koji žele da smršaju. Sadrži malo kalorija i puno vlakana, što doprinosi dužem osećaju sitosti i olakšava gubitak masnih naslaga. Redovno konzumiranje paradajza može biti dragocen dodatak uravnoteženoj ishrani.

Voće ili povrće?

Iako se paradajz često smatra povrćem zbog svog načina uzgoja i kulinarske primene, tehnički gledano, on je voće. Evropljani su prvi počeli da ga posmatraju kao voće, ali u svakodnevnoj upotrebi, često se svrstava među povrće zbog svoje upotrebe u jelima.

Da biste iskoristili sve blagodeti paradajza, trudite se da ga jedete svakodnevno, bilo svežeg ili kuvanog!

