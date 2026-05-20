Ova jednostavna i pristupačna namirnica najbolje skida visok holesterol i štiti srce tvrde nutricionisti, dostupna je svima

Visok holesterol je jedan od glavnih faktora rizika za razvoj srčanih oboljenja i moždanog udara. Nutricionisti tvrde da ova jednostavna i pristupačna namirnica može pomoći u snižavanju lošeg holesterola i zaštiti zdravlja srca

Nutricionisti naglašavaju da ishrana igra ključnu ulogu u snižavanju visokog holesterola. Postoje brojne namirnice koje pozitivno utiču na zdravlje krvnih sudova, stručnjaci se slažu da se jedna izdvaja. To je ovsena kaša. Zahvaljujući specifičnoj vrsti vlakana, može da pomogne i u snižavanju LDL-a, poznatog kao „loš“ holesterol.

Tajna je u beta-glukanu

Nutricionistkinja Koni Elik objašnjava da ovas sadrži beta-glukan, rastvorljivo vlakno koje formira strukturu sličnu gelu u digestivnom sistemu, koje se vezuje za žučne kiseline koje sadrže holesterol i pomaže u njihovom eliminisanju iz tela. „Jetra zatim koristi holesterol iz krvi da bi proizvela nove žučne kiseline, što smanjuje ukupni i LDL holesterol“, objasnila je Elik.

Stručnjaci kažu da samo pet do deset grama rastvorljivih vlakana dnevno može pomoći u regulisanju holesterola. Dok jedna šolja kuvane ovsene kaše sadrži oko tri do četiri grama rastvorljivih vlakana.

Pored vlakana, ovas sadrži antioksidante zvane avenantramidi, koji smanjuju oksidativni stres i upale povezane sa srčanim oboljenjima. Nutricionistkinja Samanta Kugan ističe da ova jedinjenja doprinose zdravlju krvnih sudova.

Obična ovsena kaša najbolji izbor

Nutricionisti preporučuju konzumiranje jedne šolje kuvane ovsene kaše dnevno. Najbolji efekat se postiže kada se kombinuje sa drugom hranom bogatom vlaknima i zdravim mastima, kao što su orasi, čia seme ili voće.

Pri izboru prednost treba dati običnoj ovsenoj kaši bez dodatog šećera i ukusa. Instant verzije sa ukusom često imaju znatno lošiji nutritivni sastav. „Mnogi instant proizvodi sadrže dodate šećere i sastojke koji mogu značajno promeniti njihov nutritivni profil, pa je važno čitati etikete“, upozorila je nutricionistkinja Lusijana Soares.

Stručnjaci zaključuju da ova jednostavna i pristupačna namirnica možda nije čudotvorna hrana. Zbog svoje dostupnosti, lake pripreme i naučno dokazanih efekata, zaslužuje mesto među najboljim saveznicima zdravlja srca.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

