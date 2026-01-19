Ova jednostavna večera je pravo blago za zdravlje i melem za creva: Pravi se za tren oka, a ključan je 1 sastojak

Jednostavna večera od čia semenki, banana, mleka, meda i cimeta pravo je blago za zdravlje i melem za vaša creva. Pravi se za 5 minuta.

Uživajte u ovom laganom receptu koji je pravo blago za zdravlje i melem za creva.

Ova večeru koja ne samo da je ukusna, već i pravi čudo za vaše zdravlje! Tajna ovog jednostavnog, a zdravog obroka leži u jednom ključnom sastojku koji garantuje topljenje kilograma i poboljšava celokupno zdravlje.

Čia semenke su glavni sastojak za ovaj recept. Sa svojim bogatstvom omega-3 i omega-6 masnih kiselina, vlaknima, antioksidansima, proteinima te manganom, magnezijumom, fosforom i kalcijumom, one su poput super hrane za vaše telo.

Ova lagana večera ne samo da će očistiti vaša creva, već će i ubrzati vaš metabolizam, pružajući vam osećaj sitosti bez težine u stomaku.

A najbolji deo? Možete je jesti kad god poželite tokom dana, pružajući vam hranljiv i osvežavajući obrok koji će vam pomoći da se osećate sjajno iznutra i spolja.

Sastojci:

4 kašičice čia semenki

2 banane

250 ml vode

250 ml mleka

1 kašičica meda

malo cimeta

Banane izgnječite viljuškom, pa pomešajte sa svim sastojcima. Ostavite u frižideru nekoliko sati, a zatim uživajte u ovom laganom receptu koji je pravo blago za zdravlje

