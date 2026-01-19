Ova jednostavna večera je pravo blago za zdravlje i melem za creva: Pravi se za tren oka, a ključan je 1 sastojak

Uživajte u ovom laganom receptu koji je pravo blago za zdravlje i melem za creva.
Ova večeru koja ne samo da je ukusna, već i pravi čudo za vaše zdravlje! Tajna ovog jednostavnog, a zdravog obroka leži u jednom ključnom sastojku koji garantuje topljenje kilograma i poboljšava celokupno zdravlje.
Čia semenke su glavni sastojak za ovaj recept. Sa svojim bogatstvom omega-3 i omega-6 masnih kiselina, vlaknima, antioksidansima, proteinima te manganom, magnezijumom, fosforom i kalcijumom, one su poput super hrane za vaše telo.
Ova lagana večera ne samo da će očistiti vaša creva, već će i ubrzati vaš metabolizam, pružajući vam osećaj sitosti bez težine u stomaku.
A najbolji deo? Možete je jesti kad god poželite tokom dana, pružajući vam hranljiv i osvežavajući obrok koji će vam pomoći da se osećate sjajno iznutra i spolja.
Sastojci:
- 4 kašičice čia semenki
- 2 banane
- 250 ml vode
- 250 ml mleka
- 1 kašičica meda
- malo cimeta
Banane izgnječite viljuškom, pa pomešajte sa svim sastojcima. Ostavite u frižideru nekoliko sati, a zatim uživajte u ovom laganom receptu koji je pravo blago za zdravlje
