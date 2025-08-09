Ova jeftina hrana nalazi se svuda u izobilju, a malo ko zna da smanjuje rizik od raka!

Hrana može drastično uticati na mnoge aspekte vašeg zdravlja, uključujući rizik od razvoja hroničnih bolesti kao što su bolesti srca, dijabetes i rak. Pokazalo se da vaša ishrana može imati veliki uticaj na razvoj raka. Postoje namirnice koje sadrže korisna jedinjenja koja pomažu u borbi protiv raka.
Postoji i nekoliko studija koje ukazuju da bi veći unos određenih namirnica mogao biti povezan sa manjim rizikom od razvoja pojedinih bolesti.
Evo ih:
Brokoli
Brokoli sadrži sulforafan, jedinjenje za koje se pokazalo da ubija tumorske ćelije i smanjuje tumore, prenosi Healthline.
Veći unos povrća krstaša takođe je povezan sa manjim rizikom od razvoja raka debelog creva.
Šargarepa
Neka istraživanja su otkrila povezanost između konzumiranja šargarepe i smanjenog rizika od razvoja raka prostate, pluća i želuca.
Pasulj
Pasulj je bogat vlaknima, koja mogu zaštititi od raka debelog creva. Studije na ljudima i životinjama otkrile su da veći unos pasulja može smanjiti rizik od kolorektalnih tumora i raka debelog creva.
Bobičasto voće
Neke studije na životinjama su otkrile da jedinjenja u bobicama mogu smanjiti rast i širenje određenih vrsta raka.
Cimet
Studije na životinjama su otkrile da ekstrakt cimeta može imati svojstva protiv raka i pomoći u smanjenju rasta i širenja tumora.
Orašasti plodovi
Povećan unos orašastih plodova može smanjiti rizik od raka. Istraživanja pokazuju da neke specifične vrste, poput brazilskog oraha, takođe mogu biti povezane sa nižim
rizik od raka.
Maslinovo ulje
Nekoliko studija je pokazalo da veći unos maslinovog ulja može biti povezan sa smanjenim rizikom od određenih vrsta raka.
Kurkuma
Kurkuma sadrži kurkumin, hemikaliju za koju se pokazalo da smanjuje rast mnogih vrsta raka i lezija.
Agrumi
Istraživanja su pokazala da veći unos citrusnog voća može smanjiti rizik od razvoja određenih vrsta raka, uključujući rak pankreasa i želuca, zajedno sa rakom digestivnog sistema i gornjih disajnih puteva.
Laneno seme
Seme lana može smanjiti rast raka dojke i prostate, pokazuju neka istraživanja. Takođe je bogat vlaknima, tako da može pomoći u smanjenju rizika od raka debelog creva.
Paradajz
Neke studije su otkrile da veći unos paradajza i likopena može smanjiti rizik od raka prostate. Međutim, potrebno je više studija.
Beli luk
Beli luk sadrži alicin, jedinjenje koje je u laboratorijskim studijama pokazalo da ubija ćelije raka. Istraživanja su pokazala da konzumiranje više belog luka može dovesti do smanjenja rizika od raka želuca, prostate i debelog creva.
Masne ribe
Konzumiranje ribe može smanjiti rizik od raka. Masna riba sadrži vitamin D i omega-3 masne kiseline, dve hranljive materije za koje se veruje da štite od raka.
Ishrana i rak
Kako se pojavljuju nova istraživanja, postaje sve jasnije da vaša ishrana može imati veliki uticaj na rizik od razvoja raka.
Iako postoji mnogo namirnica koje mogu smanjiti širenje i rast ćelija raka, trenutna istraživanja su ograničena na studije u epruvetama, životinjama i opservacijama. Potrebno je više istraživanja da bi se razumelo kako ova hrana može direktno uticati na razvoj raka kod ljudi.
U međuvremenu, možete biti sigurni da će ishrana bogata integralnom hranom, u kombinaciji sa zdravim načinom života, poboljšati mnoge aspekte vašeg zdravlja.
