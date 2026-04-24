Ova jeftina namirnica košta 50 dinara i čisti creva kao metla – naše bake su je obavezno imale u kuhinji

Sveža cvekla za 50 dinara rešava tromu probavu i čisti creva kao metla. Probajte starinski recept i osetite razliku već za dan!

Sveža cvekla košta sitno, a vredi više od svih onih skupih čuda za detoksikaciju na koja ljudi danas bacaju pare. Glavica od pola kile na pijačnim tezgama ide oko 50 dinara, a vredi pravo bogatstvo za stomak.

Ako vam creva rade usporeno, osećate težinu posle jela i nadutost, ovaj crveni koren napraviće red za samo par dana.

Recept je prost, starinski i proveren, a osetićete olakšanje brže nego što mislite.

Zašto sveža cvekla deluje kao metla za creva

Cvekla je puna nerastvorljivih vlakana koja mehanički guraju sadržaj kroz debelo crevo. Uz to, sadrži betalaine, prirodne pigmente koji daju onu intenzivnu boju i pomažu jetri da lakše obradi toksine. Kombinacija vlakana, vode i kalijuma pravi razliku koju osetite već sutradan.

Sto grama sirove cvekle ima oko 2,8 grama vlakana. To nije malo za namirnicu koja skoro ništa ne košta. Zato je crveni koren decenijama bio obavezan u seoskim kuhinjama, pored kupusa i šargarepe.

Šta tačno radi sirova cvekla u organizmu

Sirova cvekla ubrzava peristaltiku, hrani dobre bakterije u crevima i blago snižava pritisak zahvaljujući nitratima. Pomaže kod tromog varenja, nadutosti i osećaja težine posle obroka.

Starinski recept koji je radio u svakoj kuhinji

Ovo je jednostavna priprema koju su žene po selima pravile bez merica. Treba Vam jedna manja glavica, rende i malo strpljenja.

Operite i ogulite jednu svežu cveklu srednje veličine

Izrendajte je na sitno rende, kao za šargarepu u salati

Dodajte kašiku hladno ceđenog maslinovog ulja i par kapi limuna

Pojedite na prazan stomak, najbolje ujutru oko pola sata pre doručka

Popijte čašu mlake vode posle toga

Radite to tri do pet dana zaredom. Ne preterujte, jer cvekla iz bašte ume da obori pritisak ako ste već sklono niskom. Urin i stolica mogu da porumene, to je normalno i nije razlog za paniku.

Kome sveža cvekla nije preporučljiva

Nije svako kandidat za ovu kuru. Osobe sklone kamenju u bubrezima treba da budu oprezne zbog oksalata. Dijabetičari neka mere porcije jer cvekla ima prirodne šećere.

Ako pijete lekove za pritisak, konsultujte lekara pre nego što krenete. Prema podacima koje navodi Nacionalna medicinska biblioteka SAD, istraživanje o nitratima iz cvekle i krvnom pritisku pokazuje da redovna konzumacija može blago spustiti sistolni pritisak kod odraslih.

Kako birati cveklu na pijaci

Tražite čvrstu glavicu, bez mekih mesta i bora na kori. List treba da je svež, ne uveo, jer i listovi se jedu kao spanać.

Domaća cvekla iz okoline je uvek bolji izbor od one uvezene, jer dolazi sveža i nije dugo stajala u hladnjačama.

Čuvajte je u fiotrii za povrće, umotanu u papir, najviše dve nedelje. Kuvana cvekla gubi deo vlakana, pa je za čišćenje creva sirova cvekla uvek delotvornija.

Mala količina, veliki efekat

Ne morate da jedete pola kile dnevno. Dovoljna je jedna mala glavica ili šolja rendane cvekle. Previše odjednom izaziva grčeve i prolive, pa krenite polako.

Posle par dana osetićete lakoću u stomaku i ravniji trbuh ujutru.

Koliko cvekle dnevno treba jesti za čišćenje creva?

Dovoljna je jedna manja glavica ili oko 100 grama sirove rendane cvekle dnevno, tri do pet dana uzastopno.

Da li je bolja kuvana ili sirova cvekla?

Za čišćenje creva i vlakna bolja je sirova, a kuvana je lakša za varenje kod osetljivog stomaka.

Da li cvekla boji stolicu i urin?

Da, pigment betanin može da oboji urin i stolicu u ružičasto ili crveno i to je potpuno bezopasno.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

