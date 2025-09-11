Ova jeftina salata čuva srce i topi kilograme: S razlogom kažu da je najzdravije povrće na svetu

Potočarka možda nije prva biljka koja pada na pamet, ali nutricionisti je nazivaju pravom supernamirnicom. Često je jeftinija od spanaća, a njena nutritivna vrednost podigla ju je na tron najzdravijeg povrća prema američkom CDC-u za 2024. godinu, čak ispred spanaća.

Zaštita srca i borba protiv raka

Ljudi koji redovno jedu potočarku mogu da očekuju poboljšanu kondiciju srca i smanjen rizik od razvoja određenih oblika raka. Ova gorko-ljutkasta biljka pomaže i u regulaciji telesne težine, zahvaljujući bogatstvu nutrijenata i niskom kalorijskom unosu.

Član porodice kupusnjača

Potočarka pripada istoj grupi kao brokoli, karfiol i kelj, a najčešće se koristi kao dodatak jelima u formi sveže salate. Bogata je vitaminom C za jačanje imuniteta, vitaminom A za zdrav vid i vitaminom K važnim za kosti i zgrušavanje krvi. Dodatni bonus su antioksidansi koji smanjuju upale povezane sa stanjima poput dijabetesa i astme.

Hidratacija uz minimalne kalorije

Ova biljka sadrži čak 95% vode, pa doprinosi optimalnoj hidrataciji organizma. Jedna šolja naseckane potočarke ima samo četiri kalorije, dok ista porcija mešane zelene salate može da iznosi i do 71 kaloriju, što je čini idealnom za sve koji žele da smršaju ili održe liniju.

Kako je konzumirati?

Potočarku možete dodavati u salate, wrapove, supe, pesto i smoothieje, a odlično se slaže i uz ribu ili piletinu. Kratko blanširanje ili kuvanje ublažava njen prirodni gorak ukus. Preporučena dnevna doza je jedna do dve šolje dnevno, što donosi sve prednosti bez velikog troška.

