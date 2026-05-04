Ova jeftina žitarica je pravi rudnik kolagena: Podmlađuje, čuva creva i jača kosti, jedite je što češće

Ova moćna žitarica je zaboravljeni rudnik kolagena koji nam je svima nadohvat ruke. Jeftina, a podmlađuje kožu, čuva creva i jača kosti.

Ječam je rudnik kolagena u zrnu, a kod nas se nepravedno provlači u senci pšenice i ovsa. Dolazi sa minimalnom cenom, a daje maksimum: lako se vari, hrani creva i podstiče telo da samo proizvodi gradivni protein za kožu, kosti i zglobove.

Ova zaboravljena žitarica obiluje lizinom, aminokiselinom bez koje telo ne može da sastavi nove niti kolagena. Bez dovoljno lizina, koža gubi čvrstinu, kosa postaje tanka, a zglobovi škripe pri svakom pokretu.

Ječam taj manjak popunjava prirodno, bez skupih suplemenata.

Pored lizina, zrno donosi i čitavu porodicu B vitamina, kao i vitamine A i E koji štite ćelije od oksidativnog stresa. Tako koža zadržava elastičnost, a sitne bore se sporije urezuju.

Kalcijum, fosfor i magnezijum iz ječma direktno pojačavaju gustinu kostiju.

Creva kao podmazani sat zahvaljujući beta glukanima

Vlakna iz ječma, posebno beta glukani, hrane korisne bakterije u debelom crevu. Kada njima dobro krene, varenje se odvija glatko, nadutost popušta, a stolica postaje redovna.

Beta glukani takođe usporavaju upijanje šećera, pa nivo glukoze ne skače posle obroka.

Redovno unošenje ovog zrna može pomoći u regulaciji holesterola i šećera u krvi. Efekat je blag, ali konstantan kod ljudi koji ječam jedu nekoliko puta nedeljno.

Ječam kao prirodni izvor kolagena za kosti i zglobove

Cink i bakar iz ječma su kofaktori enzima koji povezuju niti kolagena u čvrstu mrežu. Bez te mreže, hrskavica u kolenima i kukovima troši se brže nego što telo stiže da je obnovi.

Zato ova žitarica polako, ali sigurno, jača koštano-zglobni sistem.

Smiruje upalne procese u zglobovima

Hrani kožu iznutra i odlaže pojavu bora

Pojačava nokte i sprečava krhkost kose

Reguliše rad creva i sprečava zatvor

Daje dugotrajnu sitost bez težine u stomaku

Kaša od bisernog ječma: recept koji se pamti

Najjednostavniji način da iskoristite ovaj izvor kolagena jeste mlečna kaša. Potrebno je 2 šolje oljuštenog ječma, 4 šolje vode i 6 šolja mleka.

Zrna prelijte vodom i ostavite preko noći da nabubre. Ujutru ih dobro isperite i ocedite. Mleko zagrejte u dubljoj šerpi, dodajte ječam i sačekajte da provri. Smanjite vatru na najmanju, poklopite i krčkajte oko sat i po. Kaša je gotova kada postane gusta i kremasta, a zrna se topi pod jezikom.

Najčešća greška koju domaćice prave sa ječmom

Mnogi preskaču potapanje preko noći jer im se žuri. To je glavna greška. Bez bubrenja, ječam ostaje tvrd u sredini, fitinska kiselina blokira upijanje minerala, a ceo rudnik kolagena ostaje zatvoren.

Drugi propust je kuvanje na jakoj vatri, jer mleko zagori za nekoliko minuta.

Koliko često treba jesti ječam

Dva do tri puta nedeljno sasvim je dovoljno da osetite razliku na koži, varenju i energiji. Možete ga ubaciti u supe, čorbe, salate ili kao prilog umesto pirinča.

Kombinujte ga sa povrćem bogatim vitaminom C, jer taj vitamin pojačava sintezu kolagena.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com