Ova krajnje neočekivana namirnica diže šećer skoro do plafona: Bolje da je i nema u kući

Možda niste svesni da baš neka slana namirnica može povećati šećer u krvi.

Ova krajnje neočekivana namirnica diže šećer skoro do plafona – a niko nije ni svestan, bolje da je i nema u kući.

Ako pažljivo pratite unos kalorija, pazite na šećer i maksimalno ste smanjili slatkiše, verovatno ste se odrekli većine omiljenih čokoladnih i voćnih poslastica.

Međutim, možda niste svesni da neka slana namirnica može povećati šećer u krvi. A opet, dok se za neku koja izgledaju da su slatke ispostavlja da zapravo snižavaju šećer. Čudno, zar ne?

Reč je o kobasicama.

U gotovo svim vrstama kobasica dodaje se šećer kako bi se poboljšao ukus, produžio rok trajanja. A isto tako i postigla željena tekstura i boja, objašnjava pitaj.pro.

Iako je količina šećera mala, njegovo prisustvo u kombinaciji sa ostalim sastojcima u kobasicama može izazvati nagli porast šećera u krvi, kao i pojačanu želju za dodatnim unosom hrane.

Zato sledeći put kada posegnete za kobasicama, obavezno pročitajte deklaraciju. Male količine šećera koje se u njoj nalaze možda deluju bezazleno, ali u kombinaciji sa mastima i aditivima mogu poremetiti onu osetljivu ravnotežu u telu.

Često ispada da nije sve onako kako izgleda. Dok mnogi izbegavaju kolače, gazirane sokove i čokoladu, prava “šećerna zamka” često se krije u nečemu sasvim neočekivanom.

Najbolje rešenje? Probajte domaću varijantu – bez skrivenih dodataka i nema, znate šta jedete i kakvi su sastojci.

