Ova malo poznata biljka postaje popularna i u Srbiji – krcata je vitaminima i mineralima, pravo je blago!

Edamame, ukusna i hranljiva mahunarka, postaje sve popularnija u Srbiji. Idealna je za niskokalorične užine i nudi brojne prednosti za zdravlje.

Iako su potrebna dalja istraživanja za potpuno potvrđivanje svih koristi koju nudi ova biljka u ishrani, ovih osam stavki su se već pokazale kao značajne:

1. Bogata vitaminima i mineralima: Edamame je odličan izvor važnih nutrijenata koji podržavaju opšte zdravlje.

2. Smanjuje holesterol: Konzumacija edamama može doprineti smanjenju nivoa lošeg holesterola.

3. Reguliše šećer u krvi: Pomaže u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi, što je ključno za prevenciju dijabetesa.

4. Visok sadržaj proteina: Kao izvor visokokvalitetnih proteina, edamame je odličan za vegeterijance i vegane.

5. Smanjuje rizik od raka dojke: Neka istraživanja ukazuju na to da edamame može smanjiti rizik od razvoja raka dojke u određenim populacijama.

6. Umanjuje simptome menopauze: Pomaže ženama da lakše podnesu simptome menopauze.

7. Smanjuje rizik od raka prostate: Redovna konzumacija može smanjiti rizik od razvoja raka prostate.

8. Smanjuje gubitak funkcije kostiju:Pomaže u očuvanju zdravlja kostiju i sprečava osteoporozu.

Jedna šolja (160 grama) kuvanog edamama sadrži 224 kalorije, što predstavlja 7–11% preporučenog dnevnog unosa kalorija za odraslu osobu. Tradicionalno se priprema sa prstohvatom soli i može se dodavati u supe, variva, salate, jela sa rezancima, ili se jede samostalno kao užina.

Ova mahunarka, poznata po svojoj svestranosti i nutritivnoj vrednosti, prava je mala riznica zdravlja i idealan dodatak svakoj ishrani.

(blic.rs)

