Ova mešavina je zabranjena u 3 zemlje – a kod nas je lek za sve

Zabranjena mešavina – ali kod nas briše sve što ti smeta

Ne treba ti skupa dijeta, ni suplementi iz reklama. Samo tri sastojka iz kuhinje – med, beli luk i limun. U Japanu, Kanadi i Nemačkoj ova mešavina je zabranjena za javnu prodaju jer se smatra da prebrzo utiče na krvni pritisak, metabolizam i dejstvo lekova. Kod nas? Ljudi je uzimaju svako jutro – i kunu se da im je stomak ravniji, energija jača, a imunitet neprobojan.

Nema magije, samo hemija. Beli luk snižava pritisak i topi masne naslage. Limun alkalizuje telo i ubrzava probavu. Med balansira hormone i daje energiju. Zajedno, ova kombinacija eksplodira u telu – pokreće metabolizam, smanjuje nadutost, čisti krvne sudove i jača imunitet

Zašto je zabranjena?

U Japanu, Kanadi i Nemačkoj, zdravstvene agencije su klasifikovale ovu mešavinu kao rizičnu za ljude koji već koriste lekove za pritisak, holesterol ili dijabetes. Kombinacija belog luka i meda može pojačati dejstvo lekova, izazvati nagle padove pritiska, pa čak i ometati rad srca kod osetljivih osoba. Zato se ne sme reklamirati kao lek – ali kod nas se koristi kao narodni eliksir.

Kako se koristi?

1 čen belog luka (sitno iseckan)

1 kašičica meda

Sok od 1/2 limuna

Sve pomešaj i uzmi pre doručka, 3 dana zaredom

Ljudi kažu da već posle 3 dana osećaju lakši stomak, više snage, manje glavobolja. Neki je koriste i kao večernji ritual – kažu da tada najbolje deluje na san i regeneraciju.

Efekti koje možeš da očekuješ:

Ravniji stomak

Manje umora

Bolja probava

Jači imunitet

Smanjen pritisak i holesterol

Napomena: Ako koristiš lekove – konsultuj se sa lekarom. Ova mešavina je moćna, ali nije za svakoga. Ako si zdrav i želiš prirodan podsticaj – ovo je najbrži trik iz narodne apoteke.

Podeli ovo sa nekim kome treba brzo rešenje. Komentari tipa “Probala sam – stomak mi se povukao za 3 dana” već kruže po grupama.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com