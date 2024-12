Ova namirnica izaziva rak debelog creva: Jedemo je svaki dan, a ne znamo koliko je štetna

Ova saznanja mogu biti ključna u prevenciji raka i smanjenju broja slučajeva

Konzumiranje velikih količina ulja iz semenki – uključujući suncokretovo, repičino, kukuruzno i seme grožđa – može doprineti porastu rizika od raka debelog creva, naročito među mladima, sugeriše nova studija koju finansira američka vlada.

Ova istraživanja, koja analiziraju uzorke tumora više od 80 pacijenata sa rakom debelog creva, ukazuju na to da ulja iz semenki, koja su dugo povezivana sa upalom u telu, mogu biti povezane i sa jednim od najbrže rastućih oblika ove bolesti. Stručnjaci kažu da ulja iz semenki mogu povećati nivo bioaktivnih lipida u tumoru, koji nastaju kada telo razlaže masne kiseline iz ovih ulja.

Upala i oštećenje imunog sistema

Istraživači su otkrili da pacijenti sa rakom debelog creva imaju visoke nivoe bioaktivnih lipida u tumorima, što sugeriše da ti lipidi mogu doprineti upali koja pomaže raku da raste i sprečava telo da se bori protiv tumora.

– Upala izazvana prekomernom konzumacijom namirnica punih omega-6 masnih kiselina, prisutnih u uljima iz semenki, može izazvati promene u ćelijama koje povećavaju rizik od raka – izjavio je dr Timoti Jetman, profesor na medicinskom fakultetu Univerziteta Južne Floride i autor studije.

Ova studija dolazi u trenutku kada stopa raka debelog creva raste među mladima u Sjedinjenim Američkim Državama. Očekuje se da će dijagnoze te vrste kancera među osobama mlađim od 50 godina, koji su klasifikovani kao „rani početak“, porasti za čak 90% od 2010. do 2030. godine, naročito među osobama starosti od 20 do 34 godine. Iako uzrok ove pojave nije potpuno jasan, istraživači ukazuju na ulogu ultra-prerađene hrane, koja sadrži masti, šećere i druge hemikalije. One mogu izazvati upalu u digestivnom traktu.

Povezanost sa upalom i srčanim bolestima

Dok glavna američka tela za zdravlje, uključujući Američko udruženje za srce, kažu da nema dokaza da umerene količine ulja iz semenki povećavaju rizik od raka, postoje sve jači dokazi da ona mogu izazvati upalu i povećati rizik od stanja poput srčanih bolesti, dijabetesa i raka. Robert Kenedi Mlađi, kandidat za sekretara Ministarstva zdravlja i socijalnih službi, izjavio je da Amerikanci „nesvesno truju sebe“ konzumirajući te namirnice.

– Iako zvanični saveti ukazuju na sigurnost umerenog konzumiranja, sve više studija sugeriše da ulja iz semenki mogu negativno uticati na zdravlje, povećavajući upalu u telu – dodaje Kenedi.

Istraživači sugerišu da ljudi preispitaju svoju ishranu i zamene ulja iz semenki zdravijim alternativama, kao što su maslinovo i avokadovo ulje, koja su bogata omega-3 masnim kiselinama. Ta ulja se povezuju sa smanjenjem upale i smanjenjem rizika od srčanih bolesti.

Dr Jetman ističe da bi se u terapiji raka trebalo fokusirati na smanjenje upale pomoću prirodnih izvora zdravih masti, poput ribljeg ulja, kako bi se poboljšali procesi zarastanja u telu. On smatra da bi ovo moglo promeniti pristup lečenju raka, koristeći prirodne procese lečenja kako bi se suzbile hronične upale koje omogućavaju rakovima da rastu.

Studija sa Univerziteta Južne Floride, koja je objavljena u časopisu Gut, obuhvatila je uzorke tumora od 81 pacijenta obolelog od kolorektalnog karcinoma u dobi od 30 do 85 godina. Rezultati ukazuju na to da pacijenti sa višim nivoima bioaktivnih lipida imaju značajno veću verovatnoću da razviju rak debelog creva. Ova otkrića podstiču naučnike na dalja istraživanja kako bi se bolje razumelo kako ishrana utiče na razvoj raka i kako bi se razvile efikasnije preventivne strategije.

– Ova saznanja mogu biti ključna u prevenciji raka i smanjenju broja slučajeva, jer ukazuju na to kako svakodnevni izbori u ishrani mogu imati dugoročne posledice po naše zdravlje, zaključuje dr Jetman.

