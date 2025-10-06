Ova namirnica ti krade gvožđe – a koristiš je svaki dan!

Piješ je svakog jutra, a ona ti krade snagu – evo kako da to zaustaviš.

Ako piješ kafu uz obrok bogat gvožđem, telo može da upije i do 80% manje tog važnog minerala. To znači da ti kafa – koju verovatno piješ svakog dana – bukvalno krade gvožđe iz tanjira.

Gvožđe je ključno za energiju, koncentraciju i imunitet. Kad ga nema dovoljno, osećaš se umorno, bledo, bezvoljno. A ako uz doručak uzmeš šolju crne kafe, šanse su da si upravo sabotirao svoju dozu gvožđa – bez da si to znao.

Kako kafa utiče na apsorpciju gvožđa?

Kafa sadrži tanine koji se vezuju za gvožđe i sprečavaju njegovo upijanje u crevima. Najveći problem nastaje kad se kafa pije uz obrok bogat gvožđem – recimo uz jaja, spanać, meso ili pasulj.

Tanini bukvalno „zarobe“ gvožđe i telo ga ne prepozna kao korisno. Rezultat? Manjak gvožđa, čak i ako jedeš zdravo.

Koji su simptomi manjka gvožđa?

Ako ti telo vapi za gvožđem, to se može pokazati kroz:

hroničan umor

vrtoglavicu

bledilo kože

slabiju koncentraciju

krhke nokte

Mnogi ljudi ne povezuju ove simptome sa kafom – jer kafa daje kratkotrajan osećaj budnosti, pa zamaskira problem.

Kako da piješ kafu, a da ne gubiš gvožđe?

Sačekaj bar 1 sat nakon obroka pre nego što popiješ kafu. Ako jedeš obrok bogat gvožđem, izbegavaj kafu odmah nakon toga. Umesto kafe, uz obrok uzmi čaj od nane ili limunadu – oni ne ometaju apsorpciju. Dodaj vitamin C u obrok (npr. limun, paprika, narandža) – on pomaže telu da bolje upije gvožđe. Ako moraš da piješ kafu, neka to bude između obroka, ne uz obrok.

Ne moraš da se odrekneš kafe – dovoljno je da je ne piješ uz obrok bogat gvožđem. Telo ti treba snagu, a kafa može da je sabotira ako se pije u pogrešnom trenutku. Pametnim tempiranjem i malim promenama u rutini, čuvaš energiju bez odricanja od omiljenog napitka.

