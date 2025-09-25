Ova namirnicu Srbi jedu svaki dan a izaziva demenciju: Najbolje je zaobiđite, nije joj mesto u kući

Mnogi je jedu i svaki dan i u većim količinama od preporučene.

Loša ishrana ubrzava demenciju – evo šta naučnici otkrivaju posle 15 godina istraživanja!

Velika studija koja je trajala 15 godina pokazala je da ishrana ima ogroman uticaj na zdravlje mozga i razvoj hroničnih bolesti kod starijih osoba. Naučnici su pratili gotovo 2.500 ljudi i otkrili da oni koji konzumiraju puno crvenog i prerađenog mesa, kao i gaziranih i zaslađenih pića, brže razvijaju demenciju i druge bolesti, prenosi still.kurir.rs.

Nasuprot njima, osobe koje slede mediteranski način ishrane – bogat povrćem, voćem, integralnim žitaricama, mahunarkama, orašastim plodovima i zdravim mastima – značajno sporije razvijaju hronične bolesti i duže sačuvaju zdravlje mozga.

Istraživanje, objavljeno u časopisu Nature Aging, pratilo je učesnike prosečne starosti 71 godinu tokom 15 godina. Iako nije stavljalo učesnike na dijetu, istraživači su pratili njihove uobičajene prehrambene navike i procenjivali koliko se one približavaju zdravim obrascima.

Posebno su analizirani obrasci poput:

Mediteranske ishrane – fokus na povrće, voće, integralne žitarice, ribu i maslinovo ulje.

MIND dijete – kombinacija mediteranske i DASH dijete, koja posebno naglašava lisnato povrće i bobičasto voće, uz ograničenje pržene hrane, maslaca i slatkiša.

AHEI sistem – boduje zdrav unos voća, povrća, orašastih plodova, mahunarki i zdravih masti, dok „kažnjava“ crveno i prerađeno meso, zaslađena pića i trans masti.

Rezultat je bio jasan – što je ishrana bila zdravija, učesnici su imali manje hroničnih bolesti, uključujući srčane bolesti, demenciju, depresiju i Parkinsonovu bolest. Lošiji prehrambeni obrasci ubrzali su razvoj ovih oboljenja, ali nisu imali značajan uticaj na probleme sa zglobovima poput artritisa.

Zaštitni efekat zdravih obrazaca ishrane bio je naročito izražen kod žena i najstarijih učesnika (78+ godina). Naučnici ističu da kvalitet ishrane može usporiti proces hronične upale koja doprinosi starenju i razvoju bolesti, čime se poboljšava dugovečnost i zdravlje starijih osoba.

Nikad nije kasno za zdrave navike u ishrani.

