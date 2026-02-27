Ova riba je najčistija za posnu trpezu. Znate li koja je prema Bibliji nečista?

Domaćice su često u dilemi koje ribe su „najbolje“ za pripremu? Mnogi smatraju da je šaran najbolji. Ova riba je najčistija za posnu trpezu.

Predlažemo vam nekoliko vrsta ribe, a među njima i soma – ribu koja se prema hrišćanskim spisima smatra nečistom. Biblija pominje još neke morske plodove, tako da ukoliko želite da ispoštujete pravoslavnu tradiciju, izbegavajte ove specijalitete.

Kada se govori o posnoj trpezi, ključna namirnica koju ljudi traže je riba. Ribarnice i veliki trgovinski lanci su tada veoma zaposleni, posebno kada je reč o određenim vrstama riba koje se, kako se obično kaže, „kao alva“ brzo prodaju.

Pitanje koje se često postavlja jeste koja riba je „najbolja“ i najzahvalnija za pripremu?

Koje su vrste najpogodnije za spremanje?

Ponuda ribe je prilično raznolika, omogućavajući svakome da pronađe odgovarajuću u skladu sa sopstvenim ukusom, lakoćom pripreme i cenom. Na raspolaganju su sveže i smrznute ribe, kako morske tako i rečne, a za svaku od njih postoji odgovarajući način pripreme, o čemu će biti reči u nastavku teksta. Ako niste sigurni koju ribu biste odabrali kao glavno jelo za Badnji dan ili drugu priliku, predstavićemo neke od najtraženijih vrsta riba kod nas.

Šaran

Šaran je najpoznatija rečna (slatkovodna riba) koja obitava u mirnijim i toplim vodama. Ova riba je najčistija. Prepoznatljiva je po svojoj veličini, s obzirom da može dostići značajnu masu, čak i preko 20 kg, u povoljnim uslovima. Zato ne čudi što je ova riba često izbor za slavsku trpezu. Šaran se svrstava u kategoriju masnih, hranljivih i sočnih riba, što ga čini veoma ukusnim ako se pripremi na odgovarajući način. Za pečenje je preporučljivo da šaran ima težinu do 3 kg, dok su manje veličine pogodnije za prženje i pohovanje.

Priprema šarana: Prema jednom receptu koji garantuje odličan ukus šarana, prvo ga treba očistiti od krljušti i unutrašnjih organa, zatim ga poprečno iseći i dobro posoliti. Zatim, šarana probodite nožem na nekoliko mesta i u te otvore stavite seckani beli luk. U posudu u kojoj ćete peći šarana stavite ulje i glavicu crnog luka isečenu na četiri dela. U zasebnoj posudi pomešajte kašiku brašna, kašičicu aleve paprike i ulja, a zatim prelijte ribu ovom smesom i pecite je.

Kečiga

Kečiga je slatkovodna riba rasprostranjena u slivu Dunava. Kečiga spada u manje ribe, sa maksimalnom težinom koja se kreće oko 9 kg, ali je visoko cenjena kao kvalitetna riba za pripremu jela. Iako nije uvek prvi izbor za slavsku trpezu, kečiga je veoma pogodna za pripremu, jer se može peći ili pohovati.

Priprema kečige: Umočite kečigu u vrelu vodu, skinite joj kožu i očistite je iznutra, izvadite žilu koja se nalazi duž kičme. Zatim je stavite u posudu za pečenje, posolite, prelijte zagrejanim uljem i pospite seckanim peršunom. Pecite je na umerenoj temperaturi, a zatim je prelijte sokom u kojem se pekla, pomešanim sa sokom od dva limuna.

Som

Som je jedna od najvećih slatkovodnih riba koja može dostići impresivnu veličinu od čak 3 metra i težinu do 200 kg, ali to je moguće samo u idealnim životnim uslovima. Som, kao i šaran, spada u masne i hranljive ribe. Često se na posnoj trpezi mogu naći fileti soma, koji su veoma ukusni i jednostavni za pripremu.

Priprema soma: Som se obično kupuje u obliku fileta, pa vam predstavljamo kako da pripremite filete soma. Prvo ih je potrebno iseći, a zatim ih uvaljati u smesu od kukuruznog brašna, kukuruznog griza, soli, aleve paprike i suvog začina. Nakon što dobro utapkate ovu mešavinu na som, pržite ih u tiganju na dobro zagrejanom ulju. Kada završite sa prženjem, prelijte filete prelivom napravljenim od maslinovog ulja, limunovog soka, seckanog belog luka i peršuna.

Međutim, neki ljudi smatraju da soma spada u ribe koje nisu pogodne za ishranu prema biblijskim smernicama, posebno u kontekstu Stare zavetne knjige Levitskog zakona.

Levitski zakon, naročito u Knjizi Levitskog zakona 11:9-12 i 9:10, iznosi smernice o čistim i nečistim životinjama, uključujući i vodene životinje. Međutim, tekstovi se uglavnom fokusiraju na kategorije životinja, a ne na pojedinačne vrste. U ovim delovima se spominju kriterijumi poput prisustva peraja i krljušti kod riba koje ih čini „čistim“.

Zato tu spadaju i sve vrste školjki, rakova, jegulja, jastoga, hobotnica, škampi, puževi, dagnje, lignje, kao i meso od ajkule, jesetre, kita i sabljarke.

Oslić

Oslić, za razliku od prethodnih riba, je morska riba. Ova riba je najčistija morska riba za posnu trpezu. Naime, oslić je često izbor za posnu slavu, jer je veoma ukusan i voli ga veliki broj ljudi. Oslić može dostići veličinu od oko 10 kg, što je sasvim dovoljno za pripremu više porcija. U prodaji možete pronaći svež, filetiran i paniran oslić.

Priprema oslića: Isecite oslića na krupnije komade i posolite ga, prelijte sokom od limuna. Nakon što sok malo upije, uvaljajte ribu u mešavinu brašna, hlebnih mrvica i aleve paprike. Pržite ih na dobro zagrejanom ulju.

Pastrmka

Pastrmka je rečna riba koja se često nalazi u planinskim, brzim i bistrim rekama i potocima. Ova riba je zdrava, bogata gvožđem, pa se preporučuje osobama koje imaju problema s anemijom. Pastrmka je manja riba koja može dostići maksimalnu težinu do 15 kg.

Priprema pastrmke: Pastrmka nije previše masna riba i omiljena je zbog svoje jednostavne pripreme. Najbrže se može ispržiti u tiganju, nakon što je očistite, isečete, posolite i uvaljate u brašno, a zatim pržite na dobro zagrejanom ulju. Ova riba je takođe pogodna za pečenje na roštilju, nakon što se opere mlakom vodom i dobro osuši.

Ribu treba jesti svakog dana!

Riba je neizostavan deo posne trpeze, ali i svakodnevnog zdravog menija. Nutricionisti preporučuju ribu kao glavni obrok u zdravoj ishrani, s obzirom na bogatstvo esencijalnim masnim kiselinama, visok sadržaj proteina, kao i prisustvo različitih minerala i vitamina koji doprinose razvoju našeg organizma. Iako bi riba trebala biti neizostavni deo jelovnika barem tri puta nedeljno, njena popularnost raste kako se bliži period posta.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

