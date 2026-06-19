Ova riba je najgora za zdravlje – a svi baš nju najčešće kupuju

Ova riba je najgora za zdravlje, a svi je kupuju. Saznajte koje vrste sadrže živu i koje proizvode treba odmah da izbacite iz ishrane.

Stavljate je u korpu skoro svake nedelje, a niste svesni da je to možda najgora riba za zdravlje koju možete redovno konzumirati. Iako riba važi za sinonim zdrave ishrane, nutritivna vrednost nije univerzalna.

Neke vrste akumuliraju opasne toksine, dok druge, kroz industrijsku preradu, postaju proizvod koji ima malo zajedničkog sa izvornim morskim ili rečnim plodom.

Razumevanje onoga što stavljate na tanjir ključno je za dugoročno zdravlje, a ne samo za trenutni obrok.

Zašto velike predatorske ribe nose rizik od trovanja živom

Kada govorimo o tome koja je najgora riba za zdravlje, fokus se pomera sa kalorija na teške metale, prvenstveno živu. Velike predatorske ribe, poput sabljarke, morskog psa, kraljevske skuše i krupne tune (naročito vrste plavoperajni tunj), nalaze se na samom vrhu lanca ishrane.

Njihov organizam godinama akumulira živu iz manjih organizama kojima se hrane. Što je riba dugovečnija i krupnija, to je koncentracija žive u njenom mesu viša.

Prema preporukama američke FDA i brojnih nutricionističkih vodiča, ovakve vrste treba izbegavati u trudnoći, dok se opštoj populaciji savetuje stroga umerenost.

Živa je neurotoksin koji se ne eliminiše lako iz organizma, pa česta konzumacija ovih vrsta može dugoročno imati negativan uticaj na zdravlje nervnog sistema.

Industrijski prerađeni proizvodi – „riba“ samo na pakovanju

Često kupujemo ribu zbog njene reputacije, a završimo sa proizvodom koji je nutricionistički siromašan. Riblji štapići, jeftine riblje paštete, surimi i dimljeni fileti upitnog kvaliteta često sadrže drastično manje ribljeg mesa nego što potrošač očekuje.

Umesto zdravih proteina, ovakvi proizvodi su krcati:

Rafinisanim uljima i trans-mastima.

Viškom soli i natrijum-glutamatom (pojačivačima ukusa).

Skrobom i aditivima koji služe za vezivanje mase.

Takođe, budite oprezni sa veoma jeftinim uvoznim vrstama iz akvakulture (poput panga), koje se često uzgajaju u sumnjivim uslovima sa visokim rizikom od kontaminacije.

Cena od par stotina dinara po kilogramu često je najbolji pokazatelj da kvalitet izostaje.

Priprema može upropastiti i najzdraviju ribu

Ponekad problem nije u samoj sirovini, već u načinu na koji je obrađujemo. Riba bogata omega-3 masnim kiselinama, poput lososa ili skuše, može postati kontraproduktivna ako se potopi u duboku fritezu.

Pohovanje, prženje u dubokom ulju i dodavanje teških sosova pretvaraju niskokaloričan obrok u „kalorijsku bombu“ koja opterećuje kardiovaskularni sistem.

Da biste izvukli maksimum, riba treba da bude pripremljena na žaru, u rerni ili na pari, uz minimalno dodavanje masnoća.

Kako birati pametno?

Ako želite da izbegnete rizik, fokusirajte se na vrste koje su nisko u lancu ishrane i koje se kraće razvijaju:

Sardine i inćuni – izuzetno bogati omega-3 kiselinama, a praktično nemaju živu.

Skuša i pastrmka – pristupačne i nutritivno superiorne.

Divlji losos – bolja opcija od onog iz masovnog uzgoja.

Ne morate se odricati ribe, već samo morate promeniti navike. Umesto da godinama kupujete istu, verovatno prerađenu ili potencijalno toksičnu vrstu, uvedite raznolikost. Jedina najgora riba za zdravlje je ona za koju ne znate poreklo i koju pripremate na pogrešan način.

Redovna, ali raznovrsna konzumacija, uz proverene izvore, jedini je siguran put ka očuvanju zdravlja.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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