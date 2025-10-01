Ova sirotinjska hrana čisti creva i jetru, jača i srce a niko više neće da je jede

Da li volite da jedete heljdu?

Nekada često korišćena kod nas i danas popularna u zemljama Istočne Evrope i još nekim krajevima sveta, heljda je jedna od najstarijih kultivisanih biljaka. Dosta često se pogrešno svrstava u žitarice i gaji se kao žitarica, ali je u pitanju posebna kategorija biljaka. Za ishranu se najviše koristi oljušteno seme heljde, brašno i ređe mladi listovi biljke kao povrće.

Nutritivni profil semena heljde je veoma bogat. Heljda obiluje vlaknima, proteinima i kompleksnim ugljenim hidratima. Bogata je kompleksom B vitamina i mineralima kao što su mangan, magnezijum i fosfor. Ne sadrži gluten pa je pogodna i za ljude koji imaju intoleranciju na gluten ili celijakiju.

Heljda se konzumira na raznovrsne načine. U Istočnoj Evropi je popularno jelo u formi kaše koja se može jesti sa povrćem i mesom. Brašno od heljde se može koristiti za pripremu hleba, kolača i palačinki, izradu testenine.

Kod nas se može naći u obliku sirovog oljuštenog semena, pečenog oljuštenog semena naročito pogodnog za pravljenje kaše kao i raznih kora za pite i testenina.

Recept za brzo i ukusno jelo od heljde:

obarite heljdu i ocedite je u posebnom tiganju prodinstajte crni luk, beli luk, praziluk, šampinjone sa nešto ulja i soli pomešajte sa kuvanom heljdom, posolite i začinite sa začinima po želji i dodajte malo soka od paradajza opciono možete staviti malo kapra ili usoljenih zelenih maslina bez koštice

