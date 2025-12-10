Ova zaboravljena, zdrava žitarica reguliše šećer, korisna je za zdravlje srca, a topi i salo

Reguliše šećer, dobra za srce, a topi i salo

Redovna konzumacija celih žitarica bogatih vlaknima povezana je sa brojnim zdravstvenim prednostima, uključujući prevenciju bolesti i poboljšano varenje. Brojni nutricionisti posebno naglašavaju prednosti koje bulgur donosi našoj kompletnoj zdravstvenoj slici, navodi Healthline.

Bulgur je integralno zrno dobijeno od grubo mlevene pšenice, a bogato je vitaminima, mineralima i vlaknima. Konzumiranje bulgura u svakodnevnoj ishrani može poboljšati kontrolu šećera u krvi, zdravlje srca i poboljšati varenje.

Evo zašto je dobro jesti bulgur što je češće moguće.

1. Poboljšava regulaciju šećera u krvi

Bulgur je bogat brojnim hranljivim materijama, a posebno je važno njegovo bogatstvo vlaknima. Naime, vlakna usporavaju apsorpciju glukoze u krv i tako stabilizuju nivo šećera u krvi.

2. Pomaže zdravlju srca i krvnih sudova

Poznato je da je dnevna konzumacija integralnih žitarica od velikog značaja za ukupnu zdravstvenu sliku. Razne nedavne studije dokazuju da bulgur i slična žitarica pomažu u smanjenju rizika od moždanog udara, bolesti srca i krvnih sudova.

3. Promoviše pravilno varenje

Bulgur sadrži razne vitamine i minerale, kao i dobru količinu proteina i vlakana. U stvari, jedna šoljica (91 gram) obezbeđuje skoro 30% dnevne potrebe za vlaknima, što posebno pozitivno utiče na varenje.

4. Utiče na gubitak težine

Bulgur je celo zrno koje je bogato manganom, magnezijumom i gvožđem i ima manje kalorija u poređenju sa sličnim celim žitaricama, kao što su smeđi pirinač ili kinoa.

5. Lako se priprema

Dostupan je u različitim varijantama i potrebno mu je oko 5-20 minuta da se kuva, u zavisnosti od vrste i načina pripreme. Bulgur je prethodno polukuvan, tako da ne traje dugo za pripremu. Što je zrno veće, duže je potrebno za kuvanje.

