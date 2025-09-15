Ovaj deo jogurta bacate, a on je pravi eliksir zdravlja

Većina ljubitelja jogurta sipa tečnu masu u sudoper, ne sluteći da je reč o surutki – dragocenom nusproizvodu bogatom nutrijentima koji može da unapredi vaše zdravlje i ishranu.

Šta je surutka?

Surutka je prozirna tečnost koja se odvaja od jogurta tokom ceđenja. Sadrži laktofermentisane proteine, esencijalne aminokiseline, vitamine B grupe i minerale poput kalcijuma i kalijuma. U prošlosti se često koristila u tradicionalnoj ishrani, a danas se pokazuje kao sjajan dodatak modernim receptima.

Zdravstvene prednosti surutke

Surutka podstiče zdravu crevnu floru zahvaljujući probioticima, ubrzava oporavak mišića posle treninga zbog visokog udela proteina i pomaže u regulaciji telesne težine. Njen redovan unos može ojačati imunitet, poboljšati apsorpciju kalcijuma i održati stabilan nivo energije tokom dana.

Kako je iskoristiti u kuhinji

Umesto vode ili mleka, dodajte surutku u smutije i proteinske šejkove kako biste pojačali hranljivu vrednost. U testo za hleb ili palačinke koristite surutku umesto obične tečnosti da dobijete mekaniju strukturu i bogatiji ukus. Možete je ubaciti i u supe, čorbe i sosove za kremastiju teksturu bez teških dodataka.

Recept za brz i zdrav smoothie

U blender stavite 200 ml surutke, polovinu banane, šaku šumskog voća (sveže ili smrznuto) i kašiku zobenih pahuljica. Sve miksujte dok ne dobijete glatku smesu. Ovaj napitak obezbeđuje proteine, vitamine i vlakna, idealan za doručak ili užinu.

Pre nego što ubacite ovaj deo jogurta u kantu, setite se da surutka nije otpad, već pravo blago za vaše zdravlje. Isprobajte je u različitim jelima i otkrijte kako jednostavan korak može da podigne nutritivnu vrednost vaše ishrane.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com