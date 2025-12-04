Ovo je alkalizirajuće piće koje ima detoks efekat – napitak koji je i sam Muhamed koristio.

Ovaj drevni napitak koristio je i prorok Muhamed – melem za jetru i creva, samo u vodu ubacite ovo posebno voće!

Nabeez, ili nabidh voda, bilo je jedno od omiljenih pića poslanika Muhammeda, a imalo je poseban značaj tokom meseca ramazana. Tokom posta, želudac se smanjuje, pa ljudi obično unose manju količinu hrane pri sehuru i iftaru. Zbog toga je poslanik Muhammed često preporučivao ovo piće onima koji su imali problema sa želučanom kiselinom, prenosi klix.ba.

Ovo je alkalizirajuće piće koje ima detoks efekat, a nekada se pripremalo od urmi, smokava ili grožđica natopljenih u vodi. Voće se nikada nije mešalo, već je svako voće namakalo odvojeno.

Danas se najčešće koriste urme. Namakanje urmi u vodi na nekoliko sati ne samo da daje vodi prijatan slatki ukus, već oslobađa vitamine i minerale iz njih, čineći ih lakšim za varenje i bogatim topivim vlaknima.

Osim toga, nabeez pomaže u jačanju pamćenja i podržava rad slezine, jetre, grla, grudi i prostate, što ga čini posebno korisnim za muškarce. Ispijanje nabeez vode korisno je i za osobe sa artritisom i visokim nivoima mokraćne kiseline.

Za pripremu vam je potrebno 12 urmi bez koštica, šest smokava, osam kašika grožđica i četiri čaše čiste vode. Urme, smokve ili grožđice stavite u vodu i ostavite da se namakaju na hladnom mestu. Pokrijte čaše i ostavite da odstoje osam do 12 sati (najbolje preko noći).

Nakon toga, možete sve sastojke izmiksati u blenderu da biste dobili glatki napitak ili jednostavno piti slatku vodu i jesti omekšale urme i grožđice.

