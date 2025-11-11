Ovaj jesenji plod je riznica zdravlja, a napitak od njega zovu i „kafa života“ zbog svojih svojstava

Osim što ima prijatan ukus, ova kafa ima niz zdravstvenih koristi, pa se sve češće preporučuje kao deo zdravog načina života.

U šumama tokom jeseni krije se plod koji je dugo bio zanemaren, a zapravo predstavlja pravo blago prirode – žir.

Osim što je važan deo ekosistema, žir se vekovima koristio u narodnoj medicini, a danas ponovo dobija pažnju zahvaljujući napitku poznatom kao kafa od žira. Ovaj prirodni napitak ne sadrži kofein, a istovremeno je bogat mineralima i hranljivim materijama koje mogu doprineti boljem zdravlju.

Zdravstvene prednosti kafe od žira

Poboljšava krvnu sliku – zbog visokog sadržaja gvožđa, preporučuje se osobama koje imaju problema sa anemijom.

Ublažava bolove u kostima i zglobovima – naročito kod žena posle četrdesete godine.

Reguliše rad štitne žlezde – redovna upotreba može doprineti stabilnijem funkcionisanju štitne žlezde.

Pomaže kod menstrualnih tegoba – ublažava bolove i nelagodnosti tokom ciklusa.

Podstiče varenje – zahvaljujući vlaknima i mineralima, povoljno deluje na probavni sistem.

Hemijski sastav

Pržen žir sadrži gvožđe, kalcijum, fosfor, kalijum, kao i proteine, zdrave masti i ugljene hidrate. Upravo ova kombinacija čini ga hranljivim i pogodnim za svakodnevnu upotrebu.

Kako se priprema kafa od žira

– Sakupite zrele plodove žira.

– Ogulite ih i sameljite u blenderu.

– Kašičicu samlevenog žira propržite u džezvi.

– Dodajte oko 100 ml vrele vode i kuvajte 10 minuta.

– Procedite napitak i poslužite.

Za bolji ukus možete dodati malo mleka ili šećera, ali se preporučuje da se kafa pije bez dodataka kako bi se osetio pravi ukus i benefiti žira.

Zašto je kafa od žira sve popularnija?

Ovaj napitak je prirodna alternativa klasičnoj kafi, posebno pogodna za ljude koji žele da smanje unos kofeina. Osim što ima prijatan ukus, kafa od žira donosi i niz zdravstvenih koristi, pa se sve češće preporučuje kao deo zdravog načina života.

