Ovaj mineral je veoma važan za imunitet i kožu – niko u Srbiji ne jede dovoljno hranu koja ga ima

Nije magnezijum.
Mineral o kome svi pričaju – unosiš li ga dovoljno?
Znaš onaj osećaj kad si stalno umoran, imunitet ti pada ili ti rana sporo zarasta? Vrlo je moguće da ti nedostaje cink – mineral koji telo koristi za stotine različitih funkcija, prenosi 24sata.hr.
Zašto je cink toliko važan?
– Pomaže da se rane brže i bolje zaleče i jača imunitet.
– Bitan je za hormonsko i seksualno zdravlje i kod muškaraca i kod žena.
– Utiče na metabolizam, pravilan rad štitne žlezde, ali i na čulo ukusa i mirisa.
– Posebno je važan za decu i trudnice – kod njih utiče na pravilan rast i razvoj ploda, ali i na povećane potrebe organizma.
Šta se dešava kada ga nema dovoljno?
– Može da nestane apetita, imunitet oslabi, a kod dece uspori rast.
– Često se javljaju i kožni problemi, poput akni ili upala, a i kosa i nokti mogu oslabiti.
Gde ga možemo naći?
– Najviše ga ima u kamenicama (ostrigama), ali i u govedini, svinjetini i mlečnim proizvodima.
– Dobri izvori su i semenke bundeve, sočivo i žitarice obogaćene cinkom.
Koliko je dovoljno?
– Muškarcima starijim od 14 godina treba oko 11 mg dnevno.
– Ženama je dovoljno oko 8 mg, ali u trudnoći i tokom dojenja potrebe rastu.
Važno je ne preterati – gornja granica je oko 40 mg dnevno. Višak može izazvati mučninu, gubitak apetita i probleme s varenjem, pa čak i poremetiti ravnotežu drugih minerala, poput bakra.
Ko je najviše u riziku od manjka cinka?
– Vegani i vegetarijanci, jer se cink iz biljaka slabije apsorbuje.
– Osobe koje imaju problema s varenjem, poput onih sa Kronovom bolešću.
– Dojenčad koja se hrane isključivo majčinim mlekom, jer ponekad ne dobijaju dovoljno cinka u određenim fazama razvoja.
Da li i ti paziš na unos cinka?
