Ovaj prirodni sok „vraća u život“ – za 2 minuta oporaviće ceo organizam!

Prirodni sok koji „vraća iz mrtvih“ i jača imunitet ako ga pijete u kontinuitetu. Pravi se zaista jednostavno i brzo!

Prirodni sok bukvalno „diže iz mrtvih“, a koriste ga već generacijama

Postoji jedan napitak o kom se priča već decenijama, a iako mnogi odmah pomisle da je njegov ukus nepodnošljiv, retko ko odustane kada vidi rezultate.

U pitanju je sok od cvekle i šargarepe. Mnogi se mršte već na samu kombinaciju ovih namirnica u tečnom obliku, ali efekti su toliko dobri da se ova mešavina smatra pravim podizačem imuniteta.

Često se kaže da ovaj sok „bukvalno diže iz mrtvih“, i to nije preterivanje. Nije namenjen samo onima koji imaju zdravstvene probleme, već i svima koji se osećaju iscrpljeno, bez energije, bezvoljno ili jednostavno žele dodatnu podršku organizmu.

Priprema je krajnje jednostavna.

Za prirodni sok je potrebno:

1 kg cvekle

1 limun

500 g šargarepe

3 pomorandže

3 jabuke

kilogram meda

Priprema:

Sve sastojke ogulimo, očistimo i ubacimo u blender. Dobijemo gust sok crvenkaste boje koji zatim sipamo u staklene flaše ili tegle. Preporučuje se da se ne čuva u plastici. Napitak držimo u frižideru, a najbolje deluje kada se pije ujutru, na prazan stomak, u količini od pola čaše.

Ako ga pijemo svakog dana, već nakon desetak dana možemo da primetimo značajan porast energije, bolje raspoloženje i osećaj da nam je telo zahvalno na ovom prirodnom podizanju imuniteta.

