Ovaj prirodni sok „vraća u život“ – za 2 minuta oporavlja ceo organizam!

Prirodni sok bukvalno „diže iz mrtvih“, a koriste ga već generacijama
Postoji jedan napitak o kom se priča već decenijama, a iako mnogi odmah pomisle da je njegov ukus nepodnošljiv, retko ko odustane kada vidi rezultate.
U pitanju je sok od cvekle i šargarepe. Mnogi se mršte već na samu kombinaciju ovih namirnica u tečnom obliku, ali efekti su toliko dobri da se ova mešavina smatra pravim podizačem imuniteta.
Često se kaže da ovaj sok „bukvalno diže iz mrtvih“, i to nije preterivanje. Nije namenjen samo onima koji imaju zdravstvene probleme, već i svima koji se osećaju iscrpljeno, bez energije, bezvoljno ili jednostavno žele dodatnu podršku organizmu.
Priprema je krajnje jednostavna.
Za prirodni sok je potrebno:
1 kg cvekle
1 limun
500 g šargarepe
3 pomorandže
3 jabuke
kilogram meda
Priprema:
Sve sastojke ogulimo, očistimo i ubacimo u blender. Dobijemo gust sok crvenkaste boje koji zatim sipamo u staklene flaše ili tegle. Preporučuje se da se ne čuva u plastici. Napitak držimo u frižideru, a najbolje deluje kada se pije ujutru, na prazan stomak, u količini od pola čaše.
Ako ga pijemo svakog dana, već nakon desetak dana možemo da primetimo značajan porast energije, bolje raspoloženje i osećaj da nam je telo zahvalno na ovom prirodnom podizanju imuniteta.
