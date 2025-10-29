Ovaj sastojak svako jutro dodajte u kafu: Creva će vam biti zahvalna, probava radi kao sat

Gastroenterolozi savetuju da u jutarnju kafu dodate samo kašiku kakao praha, jer je dokazano da ova kombinacija polifenola i vlakana čisti creva, hrani dobre bakterije i reguliše probavu kao sat

Sve veći broj istraživanja i mreža stručnjaka za zdravlje creva podržavaju ideju da kafa, omiljeni jutarnji napitak, može imati koristi za digestivni trakt. Ipak, tajna nije samo u kafi. Prava magija nastaje kada joj dodamo jedan moćni, lako dostupan sastojak.

Blagotvorno savezništvo kafe i polifenola

Kafa, sama po sebi, već sadrži bogatstvo bioaktivnih jedinjenja. „Polifenoli u kafi mogu hraniti korisne bakterije creva, podstičući rast i aktivnost. Oni takođe mogu pomoći u ograničavanju rasta ‘loših’ bakterija,“ kaže Džozef Salhab, američki gastroenterolog iz Davenporta.

Naglasio je da se sve ove „blagodeti” mogu dodatno pojačati uz samo jednu kašičicu kakao praha u šoljici kafe. Kada je u pitanju varenje, kafa i kakao imaju sinergijske, posebne prednosti. Kakao je, naime, jedan od najbogatijih izvora polifenola, što ga čini moćnom prebiotskom namirnicom koja direktno hrani dobre stanovnike naših creva. Pored toga, kakao je bogat i dijetalnim vlaknima koja su esencijalna za regularnost.

Vlakna iz kakaoa – ključ za „probavu kao sat“

Da bi digestivni sistem radio optimalno, unos vlakana je ključan. Odrasli bi trebalo da ciljaju na 25 do 38 grama dijetalnih vlakana dnevno, što je često izazov u modernoj ishrani. Ovaj cilj se lakše postiže dodavanjem kašike ili dve kakao praha u jutarnju šoljicu kafe. Kakao na ovaj način ne samo da doprinosi potrebnom dnevnom unosu, već deluje i kao efikasan katalizator koji reguliše rad creva i sprečava zatvor. Osećaj laganosti i „rad kao sat“ najčešće su prve promene koje korisnici primete.

Važno Pravilo: Nikada na prazan stomak!

Ipak, postoji jedno važno pravilo koje ne smete zanemariti, bez obzira koliko je vaša kafa obogaćena kakaom. Pazite da ne pijete kafu na prazan stomak, jer to može podstaći prekomerno lučenje želudačne kiseline, a samim tim i bolove u stomaku, posebno kod osetljivih osoba. Kiselost kafe može iritirati sluznicu, poništavajući tako sve blagodati za creva.

Zato je najmudrije pravilo: Prvo pojedite nešto, a zatim popijte šoljicu kafe, obogaćenu jednom do dve kašike kvalitetnog, nezaslađenog kakaoa.

Vaš digestivni trakt će vam biti zahvalan, a ova nova rutina pretvoriće vašu jutarnju kafu iz navike u moćan eliksir zdravlja creva.

