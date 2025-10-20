Ovaj sjajni domaći napitak čisti creva i uklanja nadutost – poboljšajte varenje još danas

Kefir, ali sa ovim dodacima.

Zamislite ovaj scenario – uživate u ukusnom napitku koji ne samo da vam osvežava dan, već i čisti vaša creva, sprečavajući nadutost i tako blagotvorno deluje na vaš digestivni sistem. Da, i to je moguće uz domaći napitak od kefira i pomorandže.

Kefir, taj superhranljivi napitak, prepun je aktivnih probiotičkih sojeva koji unose harmoniju u vaš mikrobiom. Dodajte mu svežinu pomorandže, bogate pektinom, prebiotičkim vlaknima koja hrane dobre bakterije. A šta kažete i na malo đumbira? On će dodatno podstaknuti vaše varenje. Ako želite dodatnu slatkoću, tu vam je i malo meda ili stevije.

Ovaj ukusni napitak ne samo da donosi svežinu i zadovoljstvo vašem nepcu, već i unosi svežinu i čistoću u vaše telo. A sve sastojke imate već z kući. Jednostavno je i zdravo.

Ako tražite način da se osvežite i osnažite svoje telo, ovaj napitak je pravi izbor za vas.

Sastojci:

– 1 šolja običnog nemasnog kefira

– 1 kašičica lanenog semena

– 1 pomorandža, oljuštena, isečena na kockice

– komad đumbira ili 1/4 kašičice, može i đumbir u prahu

– prstohvat stevije ili 1 kašičica meda

Pomešajte sve sastojke u blenderu i popijte napitak.

