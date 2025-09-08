Ovaj slatkiš je toliko dobar da ga čak i lekari preporučuju – kažu da je najbolji na svetu

Pored svega, ima dosta manje šećera i dosta je zdraviji nego njegov daleko popularniji „rođak“.

Teško je odoleti slatkišima, zar ne? Jednom kada počnemo sa njima, skoro je pa nemoguće stati, a posledice su poznate – povišen šećer, gojaznost, masna koža i sl. Pa ipak postoji jedan slatkiš koji ne samo da je samo ukusan, već može i da bude dobar za zdravlje – tamna čokolada.

Sindi Kraford, američki supermodel koja je obeležila devedesete a i danas dominira modnim pistama, priznaje da je tamna čokolada njena mala svakodnevna radost. Na svom profilu „Meaningful Beauty“ na društvenoj mreži X, podelila je da nikada ne propušta mali komad nakon obroka.

„Na kraju ručka uvek uzmem mali komad tamne čokolade. To je moj znak telu da je obrok završen“, otkrila je Sindi za „The Cut“.

I zaista, tamna čokolada nije samo zadovoljstvo za nepce – bogata je antioksidansima, pomaže cirkulaciji i može smanjiti stres. Zato sledeći put kada poželite nešto slatko, slobodno se odlučite za tamnu čokoladu. Uživajte u svakom zalogaju – i bez griže savesti!

