Ovakav sremuš nikako ne kupujte: Dobro pogledajte vezicu, 1 znak otkriva da više nije lekovit

Narodni travar objasnio kako se ispravno koristi i kakav sremuš nikada ne bi trebalo kupiti

Sremuš je lekovita i ukusna biljka, dostupna samo tokom nekoliko nedelja godišnje, a narodni travar i novinar Momčilo Antonijević objasnio je kako se ispravno koristi i kakav sremuš nikada ne bi trebalo kupiti.

„Medved kad se probudi iz zimskog sna, pojede sremuš, zato se on zove medveđi luk na latinskom. Fantastično čisti krvne sudove, leči posledice teške, zimske ishrane, snižava holesterol, spušta pritisak i dobro deluje na imunitet„, rekao je narodni travar na Prvoj.

Sremuša ima na pijaci, i Antonijević savetuje da dobro pogledate vezu pre nego što je kupite. Jedan znak otkriva da više nije toliko lekovit!

„Moramo pitati na pijaci koliko je svež, pogledajte da li je svetao, da nije sasušen, u tim vezama ne sme biti cvetova. On se bere kada procveta, čim procveta drastično gubi lekovitost“, rekao je on. Pročitajte i kako da znate da li su vam prodali beli luk pun štetne hemije!

Antonijević je otkrio da se sremuš može brati u prirodi ali ga ne smemo pobrkati sa sličnim biljkama.

„Idu ljudi i u Košutnjak pa tamo beru, puno ljudi u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji bere ovu biljku. Postoje biljke slične sremušu i otrovne su! Kozlac liči, kao i mrazovac, to su štetne biljke. Znaćete tako što uberete list, pomirišete i ako miriše na beli luk, to je sremuš. Kada stavite list u usta, on ne sme da ‘žari’ ljutinom, sremuš je blag, ima ukus kao mladi beli luk“, rekao je on.

Uz šta se jede sremuš tako da se ne „oseća“?

„Posle obroka sa sremušem, žvaćite sveži list peršuna, on pomaže neutralisanju mirisa“, rekao je on.

Postoji više načina za pripremu sremuša, a kako da se iskoristi lekovito dejstvo?

„Jedite list na proleće, do trenutka cvetanja. To je oko mesec dana, baš ovaj period sada, jedite ga pet dana jer ako jedan dan preskočite, alicin opada. Idealno je oko sedam, osam dana u svežem obliku“, rekao je Antonijević.

„Od sremuša se može napraviti i tinktura, ali je njegova svežina najvažnija ako govorimo o lekovitosti. Ako biste pravili tinkturu, radite to u šumi jer od onog trenutka kada ga uberete, nivo alicina opada iz sata u sat! Idealno je da se ponese tegla s rakijom i odmah da se sveži sremuš stavi unutra. Posle 12 dana, dobijate i alin i alicin u najvećem procentu. Rakija neka bude oko 50 procenata, može loza, i tinktura se uzima pet dana u kapima da bi se podigao nivo alicina. On je kao razređivač za krvne sudove, veoma je efikasan“, rekao je on.

