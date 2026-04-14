Ovako nešto niste probali: Samo dodajte jaja u krompir i dobićete savršenu večeru (video)

Verovatno ovako nešto još niste probali. Brzo možete da dobijete savršen obrok za doručak, ručak ili večeru. Samo ubacite jaja u krompir...

Potrebno je:

1kg očišćenog krompira

ulje, so, suvi začin, biber, origano

5 do 6 jaja zavisi od veličine

100ml mleka

par kobasica po vašem ukusu

Priprema: Oljuštite i isecite krompir i stavite ga u tepsiju. Preko stavite začine i izmešajte. U činiju izmešajte jaja i mleko pa sve to prelijte preko krompira. Na vrh stavite kobasice i sve zapecite u rerni na 200 stepeni Celzijusa oko pola sata.

