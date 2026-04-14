Ovako nešto niste probali: Samo dodajte jaja u krompir i dobićete savršenu večeru (video)

Nikada niste probali ovako nešto: Samo dodajte jaja i krompir i dobićete savršen obrok za bilo koje doba dana
Potrebno je:
- 1kg očišćenog krompira
- ulje, so, suvi začin, biber, origano
- 5 do 6 jaja zavisi od veličine
- 100ml mleka
- par kobasica po vašem ukusu
Priprema: Oljuštite i isecite krompir i stavite ga u tepsiju. Preko stavite začine i izmešajte. U činiju izmešajte jaja i mleko pa sve to prelijte preko krompira. Na vrh stavite kobasice i sve zapecite u rerni na 200 stepeni Celzijusa oko pola sata.
