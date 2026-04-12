Ovakva večera smanjuje nadutost za 30 minuta, a svi je jedemo pogrešno

Nije nikakva tajna, ovakva večera postoji zaista. Možete lako da je pripremite od namirnica koje imate u kuhinji.

Samo jedna sitna greška u pripremi večere može da pojača nadutost umesto da je umanji. Ovakva večera pomaže protiv nadutosti, ali svi je pripremamo pogrešno. Saznajte šta sabotira vaš stomak i kako da ga konačno olakšate.

Stalno osećate nadutost posle večere? Zvuči zaista neverovatno, ali nije. Večera koja može da smanji nadutost za samo 30 minuta stvarno postoji. I što je još bolje, možete lako da je pripremite.

Problem je što većina priprema ovakvu večeru na način koji poništava njen efekat. I ne, nije u pitanju nikakva egzotična dijeta, već obična kombinacija namirnica koje uglavnom svi imamo kod kuće.

Šta zapravo pomaže?

Ključ je u jednostavnosti – kuvano povrće (posebno tikvica, šargarepa i brokoli), malo integralnog pirinča i začini poput kima, đumbira i peršuna. Ova kombinacija ne opterećuje digestivni sistem, podstiče varenje i smanjuje gasove. Ali trik je u načinu pripreme – ako povrće pržimo na ulju, dodajemo sir ili pavlaku, efekat se gubi.

Greške koje svi pravimo

Većina nas večeru pretvori u „tešku utehu“ – dodamo previše soli, masnoće, hleba sa strane, pa i gazirano piće. Sve to sabotira ono što bi trebalo da bude obrok za olakšanje. Čak i zdrave namirnice mogu izazvati nadutost ako se kombinuju pogrešno – na primer, pasulj sa mlečnim proizvodima ili sirovo povrće u večernjim satima.

Kako da ovakva večera stvarno pomogne?

Prvo – birajte termički obrađeno povrće, bez dodatnih masnoća.

– birajte termički obrađeno povrće, bez dodatnih masnoća. Drugo – izbegavajte kombinacije koje fermentišu u stomaku (mlečni proizvodi + mahunarke).

Treće – začini su vaši saveznici. Kim, komorač, đumbir i kurkuma ne samo da dodaju ukus, već i smiruju stomak.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

