Nije ni kravlje ni kozije: Ovo je najbolje mleko za kosti, a mnogi ga nepravedno izbegavaju

Ovčije mleko ima duplo više kalcijuma od kravljeg i jača kosti brže nego ijedna druga namirnica. Probajte i osetite razliku.

Učili su nas da je kravlje mleko spas za kosti, nauka pokazuje drugačije. Dok se kozje lakše vari, titulu šampiona u sadržaju kalcijuma i brzini obnove koštane mase zapravo nosi ovčije mleko.

Ono sadrži skoro duplo više kalcijuma od kravljeg i ključne minerale koji sprečavaju osteoporozu.

Zašto je ovčije mleko najbolje za kosti

Nije važno koliko kalcijuma unesete, već koliko ga vaše telo zaista iskoristi.

Ovčije mleko ima savršen balans koji omogućava da minerali odu pravo u kosti, umesto da samo prođu kroz vas.

Pored toga, ono je prava riznica magnezijuma, cinka i vitamina B12, kojih u drugim vrstama mleka nema ni približno toliko.

Ova kombinacija je ključna posle 40. godine – to je trenutak kada kostima treba najjača podrška da bi ostale čvrste i zdrave.

Šta je tačno ovčije mleko i po čemu se razlikuje

Ovčije mleko je pun, gust i kremast napitak prirodno bele do blago bež boje, sa oko 6 odsto masti i preko 5,5 odsto proteina.

Ima dvostruko veću nutritivnu gustinu od kravljeg, manje vode i znatno više suve materije korisne za organizam.

Ovčje mleko i probava: manje neprijatnosti nego što mislite

Mnogi ga zaobilaze misleći da „pada teško“, ali istina je potpuno drugačija.

Masnoće u ovčijem mleku su mnogo sitnije nego u kravljem, pa ih naš stomak vari bez muke.

Zato ga čak i ljudi koji su inače osetljivi na mlečne proizvode uglavnom podnose bez ikakvih problema.

Sadrži i konjugovanu linolnu kiselinu (CLA), masnu kiselinu povezanu sa boljim metabolizmom i antiinflamatornim dejstvom.

Prema podacima koje navodi studija objavljena u časopisu „Small Ruminant Research“, analiza nutritivnog sastava ovčijeg mleka pokazuje da ono ima izrazito visok udeo bioaktivnih komponenti i kalcijuma u poređenju sa kravljim.

Kako uvesti ovčije mleko u svakodnevnu ishranu

Ne morate da pijete čašu na iskap. Koristite ga pametno, malo po malo:

Dodajte 100 ml u jutarnju kafu ili kakao umesto kravljeg

Pravite domaći jogurt, on je gušći i traje duže

Koristite ga za palačinke i testa, dobijaju puniji ukus

Zamrznite višak u kockama za led i koristite po potrebi

Mešajte ga sa voćem za doručak bogat proteinima

Najveća greška koju ljudi prave je da ga kupuju i ostavljaju u frižideru predugo. Sveže ovčije mleko traje kraće od kravljeg jer nema dodataka. Pijte ga u roku od dva do tri dana ili odmah prevedite u kiselo mleko.

Kome ovčije mleko nije preporučljivo

Iako je prava riznica zdravlja, nije baš za svakoga.

Ako ste alergični na mlečne proteine, budite oprezni jer su alergeni prisutni i ovde.

Takođe, pošto je prilično jako i kalorično, nemojte preterivati ako ste na dijeti – sve preko jedne čaše (200 ml) dnevno je previše ako niste fizički aktivni.

Da li ste probali ovčije mleko i kako vam je „leglo", ili i dalje verujete da je kravlje jedini pravi izbor za kosti?

Da li je ovčije mleko bolje od kozjeg za kosti?

Jeste, sadrži više kalcijuma i proteina po čaši, pa brže pomaže u izgradnji koštane mase od kozjeg mleka.

Koliko ovčijeg mleka dnevno je dovoljno?

Oko 150 do 200 ml dnevno je sasvim dovoljno za odraslu osobu da pokrije značajan deo dnevnih potreba za kalcijumom.

Može li se ovčije mleko zamrzavati?

Može, najbolje u manjim porcijama ili kockama za led. Posle odmrzavanja koristite ga za kuvanje, ne za pijenje sirovog.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

