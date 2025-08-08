Ove 3 namirnice tiho uništavaju vaš mozak – broj 2 će vas šokirati

Svakodnevni obroci kriju opasne sastojke koje često ne primećujemo, a koji mogu dugoročno da ugroze pamćenje, koncentraciju i kognitivne funkcije.

Ne prestaje priča o superhranama, ali šta je sa onim namirnicama koje bi trebalo potpuno izbaciti iz jelovnika? Jedna priznata doktorka upozorava na tri najgore grupe namirnica koje direktno narušavaju zdravlje mozga.

1. Rafinisani ugljeni hidrati i beli šećer

Ove namirnice izazivaju nagle skokove šećera u krvi, što dovodi do upalnih procesa u mozgu i oštećenja nervnih ćelija. Beli hleb, obična testenina i slatkiši obično su zabranjeni na svakoj dijeti, ali njihov “mozak-ubojiti” efekat nailazi tek posle godina konzumacije.

2. Prerađeni i hidrogenizovani proizvodi

Margarini, industrijski keks, grickalice i gotova jela često sadrže trans masti i hidrogenizovana ulja. Ta vrsta masnoća usporava provodljivost nervnih signala, povećava rizik od Alchajmerove bolesti i dovodi do gubitka moždane zapremine tokom vremena.

3. Zaslađeni napici i veštački zaslađivači

Gazirani sokovi, energetska pića i proizvodi sa dodacima aspartama ili sukraloze mogu narušiti neurotransmitersku ravnotežu. Dugotrajna izloženost ovim aditivima povezana je sa anksioznošću, lošijom memorijom i povećanim rizikom od neurodegenerativnih bolesti.

Kako zaštititi mozak?

Izbacite ili drastično smanjite potrošnju ovih namirnica i zamenite ih zdravim alternativama: integralnim žitaricama, svežim povrćem, orašastim plodovima, maslinovim uljem i ribom bogatom omega-3 masnim kiselinama. Male promene u ishrani mogu dugoročno da sačuvaju oštrinu uma i unaprede vaše raspoloženje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com