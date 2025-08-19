Ove 3 stvari o jabukovom sirćetu vam niko nije rekao: Evo zašto nije dobro da ga preterano pijete

Jabukovo sirće je zdravo i to je činjenica, ali preterano ili pogrešno konzumiranje može da dovede do zdravstvenih tegoba.

Jabukovo sirće je izuzetno zdrava namirnica, a veruje se i da podstiče mršavljenje.

Najčešći način praktikovanja takozvane dijete sa ovom vrstom sirćeta je ispijanje jedne do dve kašike pomešane sa dva decilitra vode ujutro na prazan želudac.

Da li je ovaj režim uzimanja sirćeta zaista delotvoran? Istina je da ne postoje naučni dokazi da ono ubrzava metabolizam, topi masnoće i pomaže kod gubitka kilograma. Zato pre nego što krenete da ga pijete, pročitajte neke od činjenica o ovoj kiseloj namirnici koje morate da znate.

1. Nije najbolje sredstvo za suzbijanje apetita

Kada jabukovo sirće popijete na prazan želudac, kiselina može da ga iziritira i tako stvori osećaj sitosti. Ako želite da se osećate sito, bez mogućih štetnih nuspojava, bolji izbor je lagan doručak bogat belančevinama u kombinaciji s jogurtom. On će vas zdravo zasititi i snabdeti s mnogo više hranljivih materija od čaše vode s jabukovim sirćetom.

2. Previše ovog napitka može da bude opasno

Ako odlučite da smršate pomoću jabukovog sirćeta, nipošto ne konzumirajte više od dve kašike dnevno jer može da iziritira želudac, uništi zubnu gleđ i ošteti jednjak. Ovo je još jedan razlog što ga ne treba piti na prazan želudac.

3. Korisnije ga je jesti nego piti

Najbolji način konzumiranja jabukovog sirćeta je kao začin za salatu. Tako ćete imati najviše koristi od njega. I zapamtite, ne postoje brza rešenja kad je reč o trajnom gubitku kilograma.

Zdrav način života, koji uključuje uzimanje više (manjih) obroka dnevno, raznovrsna ishrana i obavezna svakodnevna fizička aktivnost, jedini je pravi put do vitke linije!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com