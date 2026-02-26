Ove 4 namirnice nemojte da jedete ako postite: svi misle da su posne, a nisu!

Koja hrana može da se jede, a da se možda slučajno ne omrsimo? Stručnjaci upozoravaju na ove 4 namirnice za koje mnogi misle da su posne.

Neki industrijski prehrambeni proizvodi, iako nose oznaku, uopšte nisu posni. Ako postite dobro pročitajte njihovu deklaraciju, ove 4 namirnice nemojte da jedete.

Ako postite obratite pažnju na namirnice koje kupujete. Industrijske namirnice koje imaju oznaku posno mogu da sadrže u sebi mleko, goveđi ili svinjski želatin, konzervanse životinjskog porekla.

Pored kuvanja kod kuće, gde se tačno zna koji se sastojci koriste, mnogi se odlučuju za industrijske namirnice na kojima stoji oznaka „posno“. Međutim, mnogi proizvodi za koje to nikad ne bismo rekli, sadrže u sebi mleko u prahu, goveđi ili svinjski želatin i konzervanse životinjskog porekla. Zato je važno da i pored oznake „posno“, detaljno pročitate spisak sastojaka na proizvodu.

Takođe, većina ribljih pašteta, napolitanki, bombona, biljnih kačkavalja, pekarskih proizvoda, tostova, dvopeka i čokoladnih keksića nije posna iako piše da jeste. Nutricionisti savetuju da otvorite „četvoro očiju“ kad su u pitanju ove 4 namirnice!

Biljni sirevi i mleka

Mleko i mlečne proizvode danas zamenjuju brojne biljne alternative. Pa tako u ponudi se mogu naći brojni biljni sirevi i mleka od soje, pirinča, badema… Tu je i tofu sir. Ali, i tu budite oprezni. Mnogi biljni sirevi mogu da sadrže neki sastojak životinjskog porekla. Najčešći je kazein, pa ako kupujete biljni kačkavalj ili neki drugi sir biljnog porekla, proverite na deklaraciji da li sadrži kazein.

Testenine i nudle

Kada je reč o testeninama takođe obratite pažnju na deklaraciju, da li sadrže tragove mleka i jaja, da li su mrsne ili posne. Danas postoje veganske testenine koje se prave bez jaja, takođe tu su i nudle. Po pravilu nudle se prave od pšeničnog brašna i bez jaja. Sadrže i dodatne začine sa ukusom piletine ili govedine – ali vi se svakako odlučite za onu sa povrćem.

Grickalice

Kada je reč o grickalicama, smokiju, čipsu, grisinama – ove namirnice uglavnom sadrže mleko u prahu i kakao maslac koji nisu posni. Takođe u većinu njih se stavlja i palmino ulje, što nikako nije pogodno za post na vodi. Kokice su posne, ali samo ako nemaju dodataka poput putera. Ako postite, nutricionisti savetuju da dok postite na vodi. Grickalice radije zameniti zdravim varijantama kao što su sirovi bademi, orasi i lešnici.

Med

A ako se pitate da li med posan, evo odgovora. Prema pravilima Srpske pravoslavne crkve med je dozvoljen kao hrana za vreme posta. Osim u dane strogog posta kad je naznačeno strogo uzdržavanje od bilo koje hrane i pića. Na sajtu SPC piše da vernici mogu dok traje post da konzumiraju voće, povrće, morske plodove, proizvode pčela, a u određenim danima i ribu.

