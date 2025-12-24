Ove 4 namirnice nikako nemojte jesti na prazan stomak, ako imate probleme sa želucem i probavom

Pokušajte da izbegnete citruse, bananu, jogurt i sirovo voće na prazan stomak, Stručnjaci tvrde da mogu da izazovu probleme sa želucem.

Ako vas muči problem sa želucem i probavom, pokušajte da izbegavate ove namirnice na prazan stomak.

Stručnjaci ističu da postoje namirnice čiju konzumaciju treba izbegavati na prazan stomak. Takođe, nije zdravo ni ispijanje prve jutarnje kafe pre doručka.

Ukoliko imate problema sa želucem i probavom, pokušajte da izbegavate ove namirnice na prazan želudac.

1. Sirovo povrće

Sirovo povrće je zdravo i bogato vitaminima i mineralima. Ipak, ne preporučuje se za doručak jer sirovo povrće je pravi izazov za vašu probavu, posebno kad ga konzumirate na prazan želudac.

2. Jogurt

Ako imate osetljiv želudac, doručak koji uključuje jogurt, mogao bi teško da vam “padne”. Naime, jogurt sadrži zdrave mlečne bakterije koje, nažalost, ne stižu do creva jer ih prazan želudac ubije svojom kiselinom. Šta pomaže? Dovoljno je konzumirati pokoji orašasti plod, komad avokada ili kašiku pahuljica, kako vam želudac ne bi bio prazan.

3. Banana

Banana na prazan želudac naglo podiže nivo šećera u krvi, ali isto tako taj nivo veoma brzo pada. Posledica toga može biti nagli napad gladi tokom dana.

4. Citrusi

Čaša sveže ceđenog soka od pomorandže? Zvuči zdravo, ali na prazan želudac može da izazove gorušicu. Jedini izuzetak je voda pomešana s limunom jer je limunov sok dosta razređen.

(Krstarica/Avaz)

