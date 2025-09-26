Ove četiri vrste mesa najviše ugrožavaju zdravlje: Uzrokuju rak i srčane probleme, a jedu ih svi

Ključ je u načinu obrade i sastavu koji negativno utiču na organizam.

Prerađeni mesni proizvodi čest su deo sendviča, salata i brzih obroka, ali stručnjaci upozoravaju da mogu skrivati ozbiljne zdravstvene rizike. Zbog visokog udela natrijuma, konzervansa i nitrata, njihova redovna konzumacija povezuje se s povećanim rizikom od raka, srčanih bolesti i drugih kardiovaskularnih problema. Stoga su savetnici za ishranu upozorili na četiri najgore vrste prerađenog mesa koje mogu uzrokovati rak i srčane probleme.

Prerađeno crveno meso — opasnost u svakom zalogaju

Kobasice, salame, viršle i drugi proizvodi od prerađenog crvenog mesa sadrže konzervanse, nitrate i visok nivo zasićenih masti. Ove supstance povezane su sa povećanim rizikom od raka debelog creva i srčanih oboljenja.

Slanina — kombinacija masti i hemikalija

Iako je omiljena u mnogim jelima, slanina je puna natrijuma, zasićenih masti i aditiva. Redovna konzumacija može dovesti do povišenog holesterola, visokog krvnog pritiska i povećanog rizika od kardiovaskularnih problema.

Dimljeno meso — ukus koji nosi rizik

Dimljeni proizvodi, poput dimljene šunke ili rebaraca, sadrže policiklične aromatske ugljovodonike (PAH) koji nastaju tokom procesa dimljenja. Ove supstance su potencijalno kancerogene i mogu negativno uticati na zdravlje srca.

Mesni naresci — praktični, ali štetni

Konzerve sa mesom često sadrže visoke količine soli, konzervansa i zasićenih masti. Iako su praktične za upotrebu, njihova nutritivna vrednost je niska, a dugoročna konzumacija može doprineti razvoju hroničnih bolesti.

Nutricionisti savetuju da se ove vrste mesa konzumiraju retko i umereno, uz fokus na sveže, neprerađene izvore proteina poput ribe, piletine i biljnih alternativa. Pametan izbor u ishrani može značajno smanjiti zdravstvene rizike.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com