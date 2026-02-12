Ove zdrave i ukusne grickalice slobodno možete jesti i kada ste na dijeti

Predstavljamo vam ove zdrave i ukusne grickalice koje ćete moći da jedete i tokom dijete. Jedite ih bez straha od gojenja.

Ukoliko ste odlučili da izgubite višak kilograma, verovatno ste promenili i način ishrane i u svoj jelovnik uvrstili mnogo voća i povrća. Međutim, to ne znači da ćete morati da ih se odreknete. Ove zdrave i ukusne grickalice možete da jedete bez bojazni.

Tamna čokolada: Ako želite da pojedete nešto slatko, nemojte posezati za keksom ili masnim slatkišima. Dovoljne su vam jedna ili dve kockice tamne čokolade. Istraživanja su pokazala da hrana sa jačim ukusom brže zadovoljava vaše čulo ukusa.

Pistaći: Oni su puni proteina i zdravih masti. Studije su pokazale da nas pistaći duže drže sitima. Osim odličnog ukusa, nemaju ni mnogo kalorija.

Pečena leblebija: Slanoća i hrskavost leblebije utoliće vašu želju i neće vam dozvoliti da razmišljate o čipsu ili kolačima. Ova zdrava grickalica sadrži dosta proteina i vlakana, a lako je možete pripremiti i sami kod kuće.

Ovsene pahuljice: Nema zdravije i hranljivije užine od činije ovsenih pahuljica. Bogate su proteinima i vlaknima koji pomažu da što duže ostanete siti.

Mladi sir: I ova mlečna namirnica spada u zdrave i ukusne grickalice. Vrlo je zdrava i ukusna užina, puna neophodnih proteina i hranljivih materija potrebnih svima koji vode računa o ishrani.

Humus: On sadrži dobre ugljene hidrate i proteine koji će zadovoljiti i vaše čulo ukusa i glad koju osećate između obroka. Humus možete vrlo lako napraviti i kod kuće.

Jogurt: Mala količina jogurta između obroka je još jedna sjajna opcija za zdravu ishranu. Osim što je bogat kalcijumom i vlaknima, sjajan je i probiotik.

