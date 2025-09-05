Ove jeftine namirnice mogu da vam produže život – naučnici otkrivaju tajnu dugovečnosti

Ishrana nije samo izvor energije – ona utiče na zdravlje crevnog mikrobioma, kardiovaskularni sistem i odbranu organizma od oksidativnog stresa. Pravilni izbor namirnica osigurava stabilan nivo šećera u krvi, snižava holesterol i smanjuje upalne procese koji ubrzavaju starenje.

Postoji grupa namirnica čije redovno konzumiranje može da uspori starenje, ojača imunitet i poboljša opšte zdravstveno stanje. Dr Vicente Mera, stručnjak za anti-aging iz vrhunske španske klinike SHA Wellness, otkriva koje namirnice jedu oni koji žive najduže i najzdravije.

6 namirnica za dug i zdrav život

1. Mahunarke – kraljice dugovečnosti Grah, slanutak, leća i grašak puni su biljnih proteina, vlakana, vitamina i minerala. Osim što snižavaju holesterol, regulišu nivo šećera u krvi i čuvaju zdravlje srca, ove namirnice podstiču ravnotežu crevne flore.

2. Jabuke – voće za očuvanje zdravlja Stara narodna poslovica „jabuka na dan“ zasnovana je na činjenici da jabuke sadrže antioksidanse, vlakna i vitamine uz minimalan broj kalorija. Kao međuobrok, jabuka uz malo maslaca od kikirikija pruža savršen balans nutrijenata i energije.

3. Lubenica – saveznik za mozak i hidrataciju Lubenica obiluje likopenom, moćnim antioksidansom od kog zavisi zdravlje nervnog sistema. Visok sadržaj vode čini je idealnom za održavanje hidratacije i izbacivanje toksina iz organizma.

4. Avokado – najhranjivije voće na svetu Avokado je bogat zdravim mononezasićenim mastima, vlaknima i kalijumom. Pomaže u snižavanju lošeg holesterola, štiti srce i reguliše telesnu težinu, a sadrži čak 25 esencijalnih nutrijenata.

5. Borovnice – moćni antioksidansi Ove sitne bobice su na vrhu liste kada je reč o antioksidativnoj moći. Bogate su vitaminima A, C i K, kao i manganom, koji jača koštanu masu, kožu i kardiovaskularni sistem, dok istovremeno štite ćelije od oštećenja.

6. Kivi – mali plod za snažan imunitet Kivi obiluje vlaknima i vitaminom C, što poboljšava varenje, jača odbrambene mehanizme organizma i doprinosi zdravoj koži. Redovna konzumacija kivija može umanjiti rizik od infekcija i upala.

Način na koji se hranimo direktno utiče na našu dugovečnost – pravilnim izborom namirnica stvaramo temelje za vitalnost i dug život. Kako kaže dr Vicente Mera: „Ishrana može biti naš najbolji saveznik u borbi protiv starenja.“

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com