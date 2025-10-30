Ove namirnice nikako ne kombinujte s lekovima, mogu izazvati opasne nuspojave

Sa kombinovanjem namirnica s lekovima budite veoma oprezni – kafa može oslabiti delovanje antipsihotika, ali i pojačati dejstvo nekih drugih lekova, poput aspirina.

Možda ste čuli da se određeni lekovi ne smeju kombinovati, ali kako ono što jedemo i pijemo utiče na njihovo delovanje? Pre nego prvi put popijete neki farmaceutski lek,neophodno je da se konsultujete sa svojim lekarom o tome koje namirnice i pića biste trebali da izbegavate, jer mogu loše uticati na dejstvo leka, ali izazvati lošu reakciju organizma.

1. Grejp

Ovo citrusno voće utiče na to kako ćelije u probavnom traktu kroz telo prenose supstancu, a može uticati na 50 različitih lekova. Delovanje određenih lekova može u potpunosti poništiti, tako da ćete terapiju uzimati uzalud.

2. Mleko

Mlečni proizvodi mogu otežati organizmu da procesuira određen antibiotik i iskoristi maksimum njegove aktivne supstance. Minerali poput kalcijuma i magnezijuma su delimično odgovorni za to. Ako pijete antibiotike, informišite se o tome postoje li određene namirnice ili napici koje ne biste trebali da konzumirate zajedno sa antibiotikom.

3. Čokolada

Tamna čokolada je jedna od namirnica koja može uticati na delovanje tableta koje su namenjene za lakše uspavljivanje. Isto tako, ona će pojačati delovanje nekih lekova za stimulaciju.

4. Dodaci ishrani sa gvožđem

Oni mogu umanjiti efekte levotiroksina, poznatog i kao L-tiroksin, koji se koristi se lečenje nedostatka hormona štitne žlezde. Ako taj lek koristite uz multivitamine, proverite da se u njima ne nalazi gvožđe. Ako vam je potreban baš taj dodatak ishrani, porazgovarajte o tome sa vašim lekarom.

5. Alkohol

Poništiće delovanje određenih lekova u potpunosti, dok će drugima pojačati dejstvo i izazvati veoma neprijatne i potencijalno opasne nuspojave (lekovi za smirenje, antipsihotici, antidepresivi…) a na toj listi se nalaze i oni za krvni pritisak i srce.

6. Kafa

Može oslabiti delovanje antipsihotika, što može biti potencijalno opasno za obolelu osobu na terapiji, ali i pojačati delovanje nekih drugih lekova, poput aspirina.

7. Kupus i slične lisnate biljke

Ako uzimate lekove koji sprečavaju nastanak krvnih ugrušaka(antikoagulanse), pripazite na to koliko vitamina K unosite. Može lek učiniti manje delotvornim i tako povećati rizik od krvnih ugrušaka. Kupus, kelj, peršun, brokoli i spanać su neke od najpoznatijih namirnica koje sadrže puno ovog vitamina.

