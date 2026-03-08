Ove popularne namirnice vam svakodnevno uništavaju zube — iznenadićete se šta krije rizik od karijesa.

Mnogi proizvodi koje svakodnevno konzumiramo zapravo polako uništavaju zube, a stručnjaci objašnjavaju koje namirnice je najbolje izbegavati.

Iako mnogi misle da samo slatkiši i gazirana pića mogu štetiti zubima, stručnjaci upozoravaju da neke svakodnevne namirnice zapravo uništavaju zube.

One oštećuju zubnu gleđ i stvaraju povoljne uslove za bakterije koje uzrokuju karijes, prenosi klix.ba.

U nastavku saznajte koje su to namirnice i kako smanjiti njihov negativan uticaj na oralno zdravlje.

Gazirana i zaslađena pića

Gazirana pića, energetski napici i sokovi sa šećerom su glavni krivci jer kiseline i šećeri direktno uništavaju zube. One ostaju na zubima i hrane bakterije koje stvaraju plak, glavni uzrok propadanja gleđi.

Pijenje ovih napitaka između obroka dodatno povećava rizik od karijesa, jer pljuvačke u ustima nema dovoljno da ih prirodno ispere i rastvori

Slatkiši i skriveni šećeri

Čokolada, bombone, ali i hleb, grickalice ili umaci sadrže šećere koji uništavaju zube ako se konzumiraju često. Šećer se zadržava na površini zuba i u rekciji sa pljuvačkom stvara kiseline koje oštećuju gleđ.

Čak i proizvodi koji ne izgledaju slatko mogu doprineti ovom problemu, posebno kada se konzumiraju bez pravilne oralne higijene.

Supe, sosovi i užine koje se reklamiraju kao zdrave

Gotove supe, kupovni sosovi i suvo voće, iako izgledaju zdravo, često sadrže dodatne šećere ili aditive koji uništavaju zube. Suvo voće se lepi za zube, dok gotovi sosovi stvaraju kiselu sredinu u ustima koja nije dobra za gleđ zuba.

Ovi proizvodi mogu povećati rizik od karijesa čak i kod onih koji vode računa o higijeni, ako se konzumiraju prečesto.

Kako smanjiti štetu i sačuvati osmeh

Da biste smanjili efekat namirnica koje uništavaju zube:

Perite zube dva puta dnevno i koristite konac

Pijte vodu posle slatkih ili kiselih obroka

Birajte proizvode sa manje šećera i aditiva

Uključite u ishranu hranu koja čisti zube prirodno, poput sirovog povrća

Mnoge popularne namirnice koje svakodnevno jedemo zapravo uništavaju zube i povećavaju rizik od karijesa. Gazirana pića, skriveni šećeri i suvo voće mogu oštetiti gleđ ako im se ne pristupi pažljivo.

Održavanje oralne higijene i svestan izbor hrane najbolji su način da sačuvate osmeh zdravim i lepim.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

