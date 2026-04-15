Ovi ljudi treba odmah da izbace med iz ishrane

Ove osobe bi odmah trebalo da izbace med iz ishrane – oprez za ove grupe ljudi je posebno važan.

Med se često smatra boljom i prirodnijom zamenom za običan šećer, pa se zato često nalazi u čaju, kolačima i svakodnevnoj ishrani. Ipak, iako važi za namirnicu koja može imati brojne prednosti, to ne znači da je bezbedan baš za svakoga. U nekim situacijama njegova upotreba zahteva dodatni oprez, a pojedinim osobama se čak savetuje da ga potpuno izbegavaju.

Za ljude koji nemaju posebne zdravstvene tegobe, med je uglavnom prihvatljiv izbor. Međutim, kod osetljivih grupa može izazvati neželjene reakcije ili pogoršati postojeće stanje, pa je važno znati kada sa ovom namirnicom ne treba preterivati.

Dijabetes i intolerancija na fruktozu – da li ovakve osobe treba da izbace med iz ishrane?

Osobe koje imaju dijabetes trebalo bi posebno pažljivo da pristupaju konzumiranju meda. Iako je reč o prirodnom proizvodu, on sadrži veliku količinu prirodnih šećera koji mogu brzo da podignu nivo glukoze u krvi. Zato se osobama sa dijabetesom najčešće savetuje da ograniče unos meda ili da izbace med iz ishrane u skladu sa preporukom lekara.

Sličan oprez važi i za one koji imaju naslednu intoleranciju na fruktozu. Pošto je fruktoza jedan od glavnih sastojaka meda, njeno unošenje može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme. U takvim slučajevima čak i mala količina može biti nepoželjna, pa se med ne preporučuje.

Alergije, slab imunitet i bebe mlađe od godinu dana

Med može predstavljati problem i za osobe koje su sklone alergijama, naročito ako su osetljive na polen. U njemu mogu postojati tragovi alergena koji kod pojedinih ljudi izazivaju osip, oticanje, svrab ili čak tegobe sa disanjem. Zato je važno biti oprezan, posebno ako su alergijske reakcije ranije već postojale.

Dodatni rizik postoji i kod osoba sa oslabljenim imunitetom. Njima se često savetuje da izbegavaju sirov i nepasterizovan med, jer može sadržati mikroorganizme koji nisu bezazleni za organizam koji je već oslabljen.

Posebno važno pravilo odnosi se na bebe mlađe od godinu dana. Med se njima nikako ne preporučuje, jer njihov digestivni sistem još nije dovoljno razvijen, što može dovesti do ozbiljnih komplikacija.

Iako je med za većinu ljudi sigurna i korisna namirnica, postoje situacije kada sa njim treba biti veoma pažljiv. Upravo zato je dobro znati da prirodno ne znači nužno i bezbedni izbor za svakoga.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

