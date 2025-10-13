Ovih 5 namirnica je smrt za bubrege, a mnogi Srbi ih jedu svaki dan.

Zašto je ovo važno?

Pravilna funkcija bubrega jako je važna za celokupno zdravlje našeg organizma. Oni imaju ključnu ulogu u uklanjanju nečistoća i viška vode iz tela, a pomažu i u održavanju ravnoteže vode, soli i minerala u našoj krvi.

Ono što je bitno da se napomene jeste da su jako efikasni u podeli i organizaciji posla – ako jedan bubreg ili neki njegov deo ne može dobro da obavlja svoju funkciju iz bilo kojeg razloga, ostatak tog istog bubrega ili onaj drugi vrlo efikasno preuzimaju njegov posao.

Na taj način važni fiziološki parametri kao što su krvni pritisak i krvni volumen ostaju u normali, a iz tela se i dalje efikasno izbacuju otpadne stvari. Ali, ipak, za njihov pravilan rad, bitna je i ishrana.

Hrana kojoj nije mesto u kući

Viršle, salame, kobasice i slanina su namirnice bogate natrijumom, a on u prekomernoj količini može da poveća krvni pritisak i optereti rad bubrega.

Majonez je jedna od namirnica koja je izuzetno bogata zasićenim mastima. Čak 103 kalorije unećete u svoj organizam ako uz jelo pojedete samo jednu kašiku majoneza, pokazuju istraživanja. Radije izaberite bezmasni ili niskokalorični majonez koji ne sadrži previše natrijuma i šećera. A najbolje bi bilo kada biste je u potpunosti zamenili zdravim grčkim jogurtom.

Osim što sokovi sadrže visoku količinu šećera, njihova hranjiva vrednost je skoro nikakva. Ovako, prepuni šećera mogu da vam daju višak kalorija, a samim tim i višak kilograma. Naučna istraživanja su pokazala da je konzumacija gaziranih pića povezana sa pojavom osteoporoze, bolesti bubrega i problemima sa zubima.

Život kakvim danas živimo često ne ostavlja previše vremena za uživanje u pripremi jela pa se zbog toga sve češće odlučujemo na gotovu, smrznutu hranu. Smrznuta jela doprinose razvoju dijabetesa tipa 2, dokazala su brojna istraživanja. Ako ih već kupujete, pazite svakako da su ona sa smanjenim udelom natrijuma.

Pomfrit sigurno važi kao jedna od najnezdravijih namirnica, a osim što sadrži velik broj kalorija, sadrže i velik broj kalijuma, koji nikako nije dobar za zdravlje vaših bubrega, prenosi Net.hr.

