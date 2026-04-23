Ovih 5 namirnica prirodno smanjuju anksioznost: Nutricionisti kažu da rade bolje i od tableta

Namirnice protiv anksioznosti deluju bez nuspojava i smanjuju potrebu za tabletama. Uvedite ovih pet u jelovnik već ove nedelje.

Anksioznost ne bira godine, ali ljude srednjih godina pogađa najjače. Posao, deca, računi, roditelji koji stare. Pritisak se taloži u grudima i remeti san. Umesto da odmah posegnete za tabletom, pogledajte prvo šta imate u frižideru. Postoje namirnice protiv anksioznosti koje nutricionisti godinama stavljaju u planove ishrane klijenata sa hroničnim stresom.

Zašto hrana za smirenje nerava deluje bolje nego što mislite

Mozak troši ogromnu količinu energije i jako je osetljiv na ono što jedete. Kada u organizam stalno ubacujete šećer, beli hleb i kafu u prevelikim količinama, nivo kortizola skače. Kada uvedete namirnice koje smiruju, telo dobija sirovine za serotonin, dopamin i GABA. To su hemikalije sreće i mira. Nema magije, samo biohemija.

Zobene pahuljice: doručak koji gasi nemir

Zobene pahuljice sadrže kompleksne ugljene hidrate koji polako oslobađaju energiju. Taj stabilan nivo šećera u krvi direktno utiče na raspoloženje. Pored toga, zob podstiče proizvodnju serotonina. Ako ujutru krenete sa šoljom zobi, magnezijumom bogatim bademima i jednom bananom, već za nedelju dana osetićete razliku u koncentraciji i strpljenju.

Tamna čokolada i losos protiv anksioznosti

Tamna čokolada sa 70 odsto kakaa i više smanjuje nivo kortizola, hormona stresa. Jedan kvadratić posle ručka nije greh, nego pametan potez. Losos donosi omega-3 masne kiseline koje smanjuju upalu u mozgu i podržavaju rad neurona. Dve porcije masne ribe nedeljno pravi su minimum za svakoga ko oseća stalnu napetost. Ako ne volite lososa, zamenite ga sardinama ili skušom.

Kako navodi pregledna studija objavljena u časopisu „Nutrients“, istraživanje o uticaju omega-3 masnih kiselina na simptome anksioznosti ukazuje da suplementacija može smanjiti tegobe kod osoba sa kliničkim simptomima.

Koje namirnice protiv anksioznosti deluju najbrže

Najbrži efekat daju borovnice, kamilica i tamna čokolada. Borovnice su pune antocijana koji štite nervne ćelije od oksidativnog stresa. Kamilica u čaju smiruje centralni nervni sistem i priprema telo za san. Tamna čokolada podiže raspoloženje za svega dvadesetak minuta.

Borovnice i kamilica – za bolji nervni sistem

Šaka borovnica dnevno deluje kao štit za nervne ćelije. Antioksidansi u njima smanjuju upalne procese povezane sa anksioznošću. Kamilica ide drugim putem. Apigenin iz kamilice vezuje se za iste receptore u mozgu kao i blagi sedativi, samo bez zavisnosti i pospanosti sutradan.

Zobene pahuljice za stabilan serotonin

Tamna čokolada za nizak kortizol

Losos i sardine za zdrave neurone

Borovnice za zaštitu od stresa

Kamilica za miran san

Kako uklopiti hranu protiv stresa u svakodnevnu rutinu

Nema smisla jesti lososa jednom mesečno i očekivati čudo. Redovnost menja hemiju tela, a ne pojedinačni obrok. Tokom mesec dana uvedite svih pet namirnica u nedeljni raspored. Dodajte šetnju od pola sata dnevno i sedam sati sna. Tablete ostaju na polici za krize, a svakodnevna napetost polako popušta.

Ove namirnice ne zamenjuju lekove koje vam je propisao psihijatar. Smanjuju, međutim, potrebu za njima i podižu prag tolerancije na stres. Razgovarajte sa svojim lekarom pre nego što menjate terapiju.

Da li kafa pogoršava anksioznost

Da, više od tri šoljice dnevno podižu nivo kortizola i ubrzavaju rad srca. Smanjite unos ili pređite na zelenu čaju.

Koliko tamne čokolade je bezbedno pojesti dnevno

Dvadeset do trideset grama čokolade sa 70 odsto kakaa dovoljno je za smirujući efekat bez viška kalorija i šećera.

Pomaže li kamilica odmah ili mora da se pije redovno

Jedna šolja pred spavanje opušta odmah, ali pravi učinak na nervni sistem postiže se svakodnevnim pijenjem tokom dve nedelje.

Koju ste namirnicu već probali, a koja vam se pokazala kao prazna priča?

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com