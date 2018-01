Ovo je hrana koju jedu mršavi ljudi: da li ste i Vi među njima?

Istraživanja nekih od najprestižnijih univerziteta, među kojima su Harvard i Braun, a kojima su obuhvaćene navike u ishrani više od 7.000 odraslih osoba u preko tri godine, pokazala su da ljudi koji jedu niskokaloričnu i nemasnu hranu najmanje dva puta dnevno, imaju 37% manje šanse da postanu gojazni.

Ovo su namirnice koje treba da unositre svaki dan ukoliko želite da budete prvenstveno zdraviji, izgubite višak kilograma i održite idealnu težinu.

Ovsene pahuljice

Ovsene pahuljice bogate vlaknima omiljen su doručak mršavih ljudi jer oni znaju da će ova namirnica pokrenuti njihov metabolizam i držati ih sitim do ručka. Jedno istraživanje je pokazalo da se osobe koje jedu manje od šest grama vlakana dnevno ugoje četiri kilograma više od onih koji konsumiraju najmanje 11 grama. (Jedna činija ovsenih pahuljica, sa iseckanom bananom i šakom seckanih badema sadrži oko 11 gr vlakana). Druga studija je pokazala da ljudi lakše mršave ukoliko u svoju ishranu ubace namirnice koje se baziraju na ovsenim pahiljcama i to zbog toga što one srečavaju da osećate glad.

Avokado

Ako mislite da je avokado previše ‘mastan’ da bi ga uključili u svoju dijetu, treba znati da je nedavno istraživanje pokazalo da se osobe koje jedu po pola avokada za ručak, duže osećaju sitim i imaju manju želju za hranom kasnije u odnosu na one koji ne jedu ovo voće. Mono-nezasićene masti iz avokada odravaju nivo šećera u krvi, koji je ključan u borbi sa glađu.

Čili papričice

Naučnici su otkrili da dodavanjem kajenske crvene paprike jelima smanjujete želju za masnom, slanom i slatkom hranom. Druge studije su pokazale da kapsaicin iz ljutih papričica poboljšava metabolizam.

Zeleni čaj

Mršavi ljudi, umesto kafe ili sokova, piju zeleni čaj. Jedna japanska studija je pokazala da osobe koje su pile pet šoljica ovog napitka dveno, brže gube kilograme, naročito u predelu stomaka, i to zahvaljujući visokom nivou katehina. Ove supstance povećavaju energiju tela i pomažu da se oslobodimo viška masnoće.

Orašasti plodovi

Kada mršave osobe žele da grickaju ili užinaju, oni biraju šaku orašastih plodova. Bogati proteinima i vlaknima, orašasti plodovi stvaraju osećaj sitosti i bore se protiv gladi. Možete pojesti bademe, pistaće ili kikiriki, koji imaju najmanje kalorija i masnoća.