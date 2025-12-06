Jedna biljka vam može pomoći da se odviknete od pušenja.

Ovo je jedina biljka koja može da vam pomogne da se odviknete od pušenja.

Bokvica, nekada smatrana običnim korovom, zapravo je prava mala riznica zdravlja.

Tradicionalno se koristi za iskašljavanje, ali njeni listovi i seme imaju mnoštvo lekovitih svojstava. Sveži listovi mogu se jesti kao salata, iako su gorčeg ukusa, dok se u narodnoj medicini koriste za čajeve, sirupe, meleme i tinkture.

Zašto je bokvica posebna?

Ova biljka sadrži vitamine A, C i K, gvožđe, kalcijum, tanine, alantoin, iridoidne glikozide i biljni lepak. Zahvaljujući toj kombinaciji, bokvica deluje protivupalno i antimikrobno, čisti pluća i pomaže kod iskašljavanja, podstiče zaceljivanje rana i ožiljaka, smiruje kožu sklonu aknama, pomaže u snižavanju holesterola i jača srce. Dodatni plus je što nema zabeleženih ozbiljnih neželjenih dejstava, ali trudnice, dojilje i osobe na terapiji za zgrušavanje krvi treba da se posavetuju sa lekarom pre upotrebe.

Šta kažu istraživanja?

Savremene studije potvrđuju ono što narodna medicina zna vekovima – alantoin u bokvici podstiče obnavljanje ćelija, ubrzava zarastanje rana i regeneraciju tkiva. Zbog toga se ekstrakti bokvice koriste i u farmaceutskim kremama i gelovima.

Primena kroz vekove i danas

Osim što pomaže kod kožnih problema poput akni, psorijaze i ekcema, bokvica je efikasna i u odvikavanju od pušenja – čaj može da učini da vam cigarete postanu odbojne i olakšava iskašljavanje. Seme deluje kao prirodni laksativ i antiparazitik. Čaj od bokvice je bezbedan i za kućne ljubimce koji imaju kožne iritacije.

Kako pripremiti čaj

Potrebno je oko 500 g svežih listova. Najbolje je izvući sok sokovnikom ili pasirati, a zatim procediti kroz gazu. Pije se nekoliko puta dnevno, po kašiku razblaženu s malo tople vode.

Uvek se posavetujte sa lekarom pre upotrebe, posebno ako ste alergični na neke biljke.

(eklinika.telegraf.rs)

