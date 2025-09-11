Ovo je jedina hrana koja trenutno spušta šećer: Jeftina je i nalazi se svuda, jedite je što češće možete

Trudite se da u ishrani imate širok opseg zdravih namirnica. Mnoge od njih povoljno utiču na nivo šećera u krvi. Izdvajamo neke od njih.

Doktorka Megi Pauers otkrila je koju hranu bi bilo dobro izabrati da bi šećer bio pod kontrolom. Na prvom mestu je lisnato, zeleno povrće, posebno spanać.

Takođe, prema rečima dr Pauers, dobro je jesti kupus, ali i namirnice bogate proteinima kao što su jogurt, sveži sir, jaja, nemasno meso i puter od kikirikija.

Pauers napominje da dijabetičari mogu da konzumiraju i voćnu vodu koju će sami pripremiti. U običnu vodu potrebno je dodati limun ili krastavac i ostaviti da odstoji 24 sata pre konzumiranja.

Podsetimo, većina simptoma na početku bolesti nije vidljiva, a najčešći su žeđ, suva usta, nagli gubitak težine, učestalo mokrenje, pojačana glad, umor i iscrpljenost.

Koliko često vam se ova hrana nalazi na meniju? Nikad nije kasno za dobre promene.

