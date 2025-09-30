Ovo je jedini hleb koji nutricionisti preporučuju — evo zašto je najbolji izbor

Hleb često ima lošu reputaciju jer se povezuje s ugljenim hidratima i gojenjem, ali stručnjaci ističu da on može biti deo zdrave i uravnotežene ishrane — pod uslovom da se bira prava vrsta.

Šta čini hleb zdravim

Nutricionisti naglašavaju da dobar hleb treba da bude bogat vitaminima i mineralima, da sadrži dovoljno vlakana koja pomažu probavi i produžavaju osećaj sitosti, kao i proteine koji doprinose zdravlju mišića, kostiju i kože. Najvažnije je da se pravi od celovitih žitarica, jer one zadržavaju sve delove zrna i time čuvaju hranljive materije. Takođe, važno je da nema dodatog šećera ili da ga ima u minimalnim količinama.

Preporuka stručnjaka

Svi dijetetičari saglasni su da je najbolji izbor 100% integralni hleb. On je bogat vlaknima, vitaminima B grupe, gvožđem, magnezijumom i selenom, a u poređenju s belim hlebom sadrži i više proteina. Time organizmu pruža punu vrednost koju žitarica prirodno nudi.

Zašto je proklijali hleb još bolji

Posebno se ističe proklijali integralni hleb, napravljen od zrna koja su prethodno proklijala. Klijanje povećava hranljivu vrednost, poboljšava varenje, povećava sadržaj proteina i olakšava apsorpciju vitamina i minerala. Osim toga, ovaj hleb ima blaži uticaj na nivo šećera u krvi, što ga čini pogodnim i za one koji paze na glikemijski indeks.

Ako želite najzdraviji izbor, nutricionisti preporučuju da birate 100% integralni hleb, a kada je moguće, odlučite se za proklijali integralni hleb. On donosi više hranljivih materija, lakše se vari i povoljnije deluje na nivo šećera u krvi, pa je najbolja opcija za svakodnevnu ishranu.

