Ovo je jedna od najzdravijih biljaka na svetu, savršen dodatak salatama, i Rimljani su je jeli za sreću i koristili za ljubavne napitke!

Rukola (lat. Eruca sativa) blagotvorno deluje na libido, jača potenciju i pomaže u sintezi polnih hormona. Znali su to i stari Egipćani i Rimljani koji su često posezali za njenim lišćem i semenkama.

U poemi Moretum, drevnog rimskog pesnika Vergilija, rukola je opisana kao biljka koja ‘pobuđuje polnu želju kod sanjivih ljudi’. Koristili su je i kao pomoć kod kašlja i kao lek kod skorbuta, ozbiljne bolesti koja nastaje zbog manjka vitamina C u organizmu.

Aromatična rukola sa svojim pikantnim ukusom čini savršen dodatak salatama, kuvanim jelima i sendvičima, ali osim što je ukusna i dekorativna na tanjiru, rukola je moćan prirodni lek.

Bogata je hlorofilom koji je važan za zdravlje jetre i očuvanje DNK od aflatoksina. Da biste dobili najviše hlorofila iz rukole, najbolje je da je konzumirate sirovu. Rukola se sastoji od 90 odsto vode. Zato je savršena hidratantna namirnica koje se posebno preporučuje tokom leta.

Malo je poznato da se rukola vekovima koristila kao afrodizijak. Sa druge strane, rukola je moćna biljka koja pomaže kod sledećih tegoba:

Dobra je za zdravlje kostiju

– Vitamin K je neophodan za zdravlje kostiju jer je potreban za apsorpciju kalcijuma u kosti i zube. Tri šoljice rukole dnevno će vam obezbediti 100 odsto potrebe vašeg tela za vitaminom K. Takođe, sadrži velike količine kalcijuma.

Pomaže u smanjenju upala u telu

– Sadrži antioksidante koji su izuzetno značajni za smanjenje rizika od upala u telu.

Čisti telo

– Rukola je dobra za čišćenju debelog creva i podstiče probavu. Fitohemikalije, antioksidansi i esencijalni minerali koji se nalaze u rukoli pomažu u detoksikaciji organizma.

Podstiče koncentraciju

– Rukola je bogata vitamina B grupe i sadrži posebno velike količine folne kiseline. Istraživanje sprovedeno na starijim osobama pokazalo je da nizak nivo folataa pojačava rizik za smanjenje kognitivnih funkcija

Gubitak težine

– Rukola u ishrani može vam koristiti sa toliko hranljivih materija. Dodatna prednost je što dve šolje sadrže samo 80 kalorija, što ih čini dobrim izborom za one koji žele da smršaju.

Afrodizijak

– Istraživanja su pokazala da su minerali i antioksidansi u listovima rukole od suštinskog značaja za seksualno zdravlje. Oni pomažu u blokiranju zagađivača životne sredine za koje se smatra da su negativni na naš libido. Studija, objavljena u martu 2013. u časopisu Univerziteta Al-Nahrain, dokazala je da ekstrakti listova rukole povećavaju nivoe testosterona i aktivnost sperme kod miševa. Rezultati sugerišu da rukola podstiče libido.

Rimljani su koristili rukolu i lavandu za pripremu ljubavnih napitaka, a postojalo je i verovanje da se ova biljka jede za sreću. Rukola je samonikla biljka koja raste na zapuštenim zemljištima, a vrlo je jednostavna za gajenje u kućnim uslovima. Rukola se najviše koristi u salatama, ali i kao prilog uz meso, povrće ili pirinač, stavlja se preko pice, a sendviči sa rukolom su neodoljivi. Najviše će doprineti vašem zdravlju ako je jedete sirovu.

